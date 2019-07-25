Мюллер заявил о «федеральном преступлении» России

Экс-спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер утверждает, что Россия якобы собирается «вмешаться» в американские выборы 2020 года.

На слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Мюллер заявил, что приписываемая Москве «попытка» оказать в 2016 году влияние на результаты выборов в США «была не единичной». Мюллер утверждает, что Москва «занимается этим прямо сейчас» и намерена продолжить «вмешательство» во время «следующей кампании».

По его словам, способы повлиять на американские выборы развивают и «множество других стран», передает ТАСС.

Его спросили, совершила ли Россия федеральные преступления, чтобы поддержать нынешнего главу американского государства Дональда Трампа. Мюллер ответил: «Если говорить о компьютерных преступлениях, по которым предъявлены обвинения в нашем случае, несомненно», – передает РИА «Новости».

Он раскритиковал Трампа за слова о том, что WikiLeaks – «драгоценная находка».

Мюллер выразил надежду, что для участников выборов не станет «нормой» использование дискредитирующей информации, полученной от других стран, и сокрытие таких контактов от спецслужб США.

Его спросили, кого, по мнению Мюллера, поддерживала Россия на выборах в 2016 году, когда якобы «вмешалась» в избирательный процесс. Экс-спецпрокурор ответил: «Дональда Трампа, но были также случаи, когда Хиллари Клинтон была объектом таких же во многом действий».

В течение двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.

Напомним, спекуляции на тему «вмешательства» российских спецслужб и «российских хакеров» во внутренние дела других стран стали одной из главных тем антироссийской информационной кампании.