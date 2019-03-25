Захарова назвала самый абсурдный момент в докладе Мюллера

История об ответственность русских хакеров в кибератаках на США в докладе американского спецпрокурора Роберта Мюллера звучит абсурдно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Конечно, не могли они оставить в покое тему хакеров. То есть сговора не было, а хакеры были. А это, на мой взгляд, намного более абсурдная история, нежели чем вообще какие-то сговоры Трампа с русскими», – цитирует Захарову РИА «Новости».

По мнению сотрудника российского МИД, заявления Мюллера выглядит неправдоподобно, так как США обладают самой совершенной системой киберзащиты.

«Можете себе представитель, что США с самым мощным миллиардным военным бюджетом, с самой передовой информационной защитой подверглись нападению 25 хакеров, которые совершили попытку повлиять на американские выборы», – сказала представитель МИД.

Ранее МИД России прокомментировал обнародованную часть доклада Мюллера по «российскому вмешательству», заявив, что выводы американской стороны «просто не могли быть иными».

В Кремле также дали свою оценку итогам расследования Мюллера, сказав, что доклад спецпрокурора не содержит ничего нового в обоснование мнимого вмешательства Москвы в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование Мюллера было начато незаконно и призвал изучить роль демократов в этом деле.