Трамп призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании Мюллера

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера было начато незаконно, призвав в связи с этим компетентные органы изучить действия демократов.

Во время выступления в штате Флорида Трамп подчеркнул, что выводы Мюллера «полностью оправдывают» его, передает ТАСС.

Комментируя публикацию доклада по итогам расследования Роберта Мюллера, глава Белого дома отметил: «Позор, что нашей стране пришлось пройти через это. Честно говоря, позор, что вашему президенту пришлось пройти через это».

Он также обратил внимание, что в связи с разбирательством Мюллера «много людей серьезно пострадали».

«Это началось еще до того, как я был избран, и это было начато незаконно», – заявил американский лидер в эфире телеканала CNN, комментируя нападки в его адрес и последовавшее за этим расследование Мюллера.

«Надеюсь, кто-то обратит внимание на другую сторону», – заметил американский лидер, говоря о своих политических оппонентах из числа демократов.

Напомним, в минувшую пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы. В воскресенье генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу выводы Мюллера. В документе говорится, что Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией.