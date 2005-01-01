Мюллер признал отсутствие сговора между Трампом и Россией

Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры Соединенных Штатов, обнародовало итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер сообщил, что генпрокурор Уильям Барр передал законодателям выводы Мюллера касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что «спецпрокурор [Роберт Мюллер] не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия [с целью] повлиять на президентские выборы 2016 года».

Глава министерства юстиции США Уильям Барр уведомил руководство юридических комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса, что никаких засекреченных обвинительных заключений по итогам расследования Мюллера не выдвинуто.

В докладе прямо говорится, что все обвинительные заключение «были обнародованы», предъявление «новых обвинений» не предполагается.

Кроме того, Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на воспрепятствование правосудию.

Напомним, в пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф заявил, что по итогам расследования Мюллера могут быть выдвинуты новые обвинения.