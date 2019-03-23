В Конгрессе США не исключили новых обвинений по «российскому делу»

По итогам расследования якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы могут быть выдвинуты новые обвинения, заявил глава комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф.

По его словам, обвинения по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера могут выдвинуть минюст США или другие прокуроры.

«Это вполне возможно и даже вероятно, что будут другие обвинения», – приводит слова конгрессмена РИА «Новости».

По данным CNN, сам Мюллер не планирует рекомендовать новых обвинений, передает ТАСС.

Шифф не исключает, что Мюллера могут вызвать на слушания.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал не делать преждевременных выводов об отсутствии оснований для дополнительных обвинений.

Напомним, Мюллер завершил расследование «российского дела».