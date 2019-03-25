МИД выразил удивление в связи с публикацией итогов расследования Мюллера

МИД России, комментируя обнародованную часть доклада специального прокурора США Роберта Мюллера по «российскому вмешательству», заявил, что выводы американской стороны «просто не могли быть иными».

«Обратили внимание на опубликованное министерством юстиции США краткое содержание итогового доклада специального советника этого ведомства Роберта Мюллера, изучавшего «чистоту» американских президентских выборов 2016 года. Основной вывод – об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональдом Трампа и Россией – просто не мог быть иным», – говорится в сообщении на сайте МИД.

При этом в ведомстве удивились, что «для такого заключения команде из 19 юристов, 40 агентов ФБР, экспертов-криминалистов и прочих сотрудников потребовались почти два года работы, в течение которых было выписано 2800 судебных повесток, допрошено 500 свидетелей и проведено столько же обысков». «То есть на то, чтобы опровергнуть очевидную фальшивку, были затрачены колоссальные усилия и, очевидно, немалые средства налогоплательщиков», – отметили в МИД.

Там также напомнили, что «с момента появления первых вбросов о «российском вмешательстве» почти три года назад, Москва указывала на их абсолютно надуманный характер».

«Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого «сговора», но и все инсинуации о «росийском вмешательстве» – не имеющая под собой оснований злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе в США. Тогда, наверное, в этой истории будет все же поставлена точка», – говорится в заявлении МИД.

Ранее в Кремле также оценили итоги расследования Мюллера.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выводы Мюллера, отметил, что у Москвы и Вашингтона появился шанс многое «обнулить».