В Совфеде прокомментировали результаты расследования Мюллера

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Кто и сколько должен России

Почти 40 млрд долларов должны России иностранные государстваФото: Илья Питалев/РИА Новости
Россия раскрыла, сколько ей должны иностранные государства. Сумма достигает почти 40 млрд долларов, часть из которых – еще «советские» долги. Россия финансово поддерживает полезные с точки зрения геополитики и партнерства страны. Кому и на какие цели дает кредиты современная Россия и будут ли они возвращены?  Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...

Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
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Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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            В Совфеде прокомментировали результаты расследования Мюллера

            25 марта 2019, 10:10

            Текст: Алина Назарова

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            Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выводы спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам «российского расследования», отметил, что у Москвы и Вашингтона появился шанс многое «обнулить».

            «Итак, долгожданный доклад Мюллера доказал то, что в России знали с самого начала: никакого сговора Трампа и кого-либо из его команды с Кремлем не было. Даже гонявшие все это время главу Белого дома журналисты CNN отметили, что доклад является юридическим оправданием президента и достаточно полной его реабилитацией», – написал Косачев в Facebook.

            При этом он отметил, что «России праздновать тут особо нечего – в наш адрес обвинения сохраняются». «Но реагировать нам тут, в России, тоже обязательно надо. Два года непрестанной лжи. Два года политики высочайшего уровня, построенной именно на утверждении о наличии сговора. Сговора, объясняющего якобы пророссийскую позицию Трампа, из-за чего тот был по сути вынужден вводить все более и более жесткие меры в отношении нашей страны. А потому два года не просто потерянных для российско-американских отношений, но просто сокрушительных для них. Кто-то ответит за этот ущерб? Кто-то извинится? Кто-то будет что-то корректировать?» – написал сенатор.

            При этом он отметил, что «при наличии доброй воли можно многое исправить». «Есть шанс обнулить многое в наших отношениях, но рискнет ли Трамп – пока вопрос. Мы, разумеется, готовы. И я предложил бы начать с самого острого: договоров по РСМД и СНВ», – добавил Косачев.

            Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.


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