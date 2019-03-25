В Совфеде прокомментировали результаты расследования Мюллера

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выводы спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам «российского расследования», отметил, что у Москвы и Вашингтона появился шанс многое «обнулить».

«Итак, долгожданный доклад Мюллера доказал то, что в России знали с самого начала: никакого сговора Трампа и кого-либо из его команды с Кремлем не было. Даже гонявшие все это время главу Белого дома журналисты CNN отметили, что доклад является юридическим оправданием президента и достаточно полной его реабилитацией», – написал Косачев в Facebook.

При этом он отметил, что «России праздновать тут особо нечего – в наш адрес обвинения сохраняются». «Но реагировать нам тут, в России, тоже обязательно надо. Два года непрестанной лжи. Два года политики высочайшего уровня, построенной именно на утверждении о наличии сговора. Сговора, объясняющего якобы пророссийскую позицию Трампа, из-за чего тот был по сути вынужден вводить все более и более жесткие меры в отношении нашей страны. А потому два года не просто потерянных для российско-американских отношений, но просто сокрушительных для них. Кто-то ответит за этот ущерб? Кто-то извинится? Кто-то будет что-то корректировать?» – написал сенатор.

При этом он отметил, что «при наличии доброй воли можно многое исправить». «Есть шанс обнулить многое в наших отношениях, но рискнет ли Трамп – пока вопрос. Мы, разумеется, готовы. И я предложил бы начать с самого острого: договоров по РСМД и СНВ», – добавил Косачев.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.