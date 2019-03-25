Демократам не понравились итоги расследования Мюллера

Представители Демократической партии США в Конгрессе не удовлетворены основными выводами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и намерены требовать публикации полного текста документа, сообщила телекомпания CNN.

Телеканал напомнил, что на протяжении двух лет демократы утверждали, что якобы существуют «доказательства сговора» между Москвой и избирательным штабом Трампа, а в итоге в докладе спецпрокурора их не оказалось, передает ТАСС.

По мнению телеканала, в этих условиях представители демократов в Конгрессе будут добиваться публикации полного текста доклада, ссылаясь на то, что Министерству юстиции США нечего скрывать, если сговора не было.

Накануне генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу выводы спецпрокурора США Роберта Мюллера касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы. В документе говорится, что Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией.

После этого глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США.