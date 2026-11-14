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В Хабаровске восстановили газоснабжение после аварии
В Хабаровске восстановили газоснабжение в 112 домах после аварии
Подача газа возобновлена в 112 многоквартирных домах Хабаровска, оставшихся без газоснабжения в начале недели, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
«Во всех 112 многоквартирных домах Хабаровска, оставшихся в начале недели без газоснабжения, подача ресурса возобновлена. Для этого задействовали 18 аварийно-восстановительных бригад, они работали в Индустриальном, Железнодорожном и Краснофлотском районах в круглосуточном режиме», – заявил Демешин.
По его словам, чтобы исключить подобные отключения, коммунальщики заполняли и те резервуары, где есть небольшой остаток. Рабочие проверяют подачу газа в квартирах, передает ТАСС.
Сбой в подаче газа жителям Хабаровска допустила компания «Газэнергосеть дв». Чтобы ситуация не повторилась, принято решение о передаче этой организации под контроль краевых властей. Минэнерго и надзорные органы проведут детальную служебную проверку.
11 ноября было отключено около 7 тыс. получателей. Сбои затронули только газовые плиты – отопление и горячая вода все дни подавались в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Нальчика Азаматгерий Ашхотов сообщил о полном восстановлении подачи тепла в многоквартирные дома города.
Ранее аварийные бригады полностью возобновили подачу электричества в населенные пункты Хасанского округа Приморья.
Также администрация Бодайбо и Бодайбинского района сообщила о подключении холодного водоснабжения в 165 жилых домах после коммунальной аварии.