В Кремле оценили доклад Мюллера

Обнародованная часть доклада специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит ничего нового в обоснование мнимого вмешательства Москвы в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видели некую выжимку, некое резюме [доклада Мюллера], которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания отсутствия какого-то сговора [Москвы и предвыборного штаба президента США Дональда Трампа]», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что в вопросе улучшения отношений России и США мяч находится на американской стороне. «Президент Путин неоднократно говорил о том, что мы заинтересованы в добрых отношениях с Америкой», – напомнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия никогда не была инициатором нанесения ущерба отношениям двух стран, не предпринимала «непредсказуемых волюнтаристских действий» и никогда не пыталась разрушить торгово-экономические взаимоотношения России и США «путем введения каких-то незаконных с точки зрения международного права рестрикций».

«И Российская Федерация никогда не была сторонницей, инициатором разрушения очень важных для мировой стабильности и безопасности стратегических договоров – я имею в виду ДРСМД, – других документов», – подчеркнул Песков.

«Наша страна никогда не захватывала бандитским совершенно образом дипломатические представительства США на территории Российской Федерации, и так далее», – заключил представитель Кремля.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выводы Мюллера, отметил, что у Москвы и Вашингтона появился шанс многое «обнулить».