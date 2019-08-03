Трамп заявил об исчезновении препятствий для хороших отношений с Россией

Американский президент Дональд Трамп объявил «мертвой» проблему, которая мешала Соединенным Штатам наладить отношения с Россией.

«Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения [с Россией]. Это было очень тяжело [сделать] в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва», – приводит его слова РИА «Новости».

Охотой на ведьм Трамп обычно называет расследование о мнимом вмешательстве России в американские выборы, которое проводил теперь уже бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа его команды продлилась более двух лет. В итоге Мюллер не нашел «сговора» между Трампом и Россией, но заявил, что Россия якобы «вмешивается» в американские выборы «прямо сейчас». Трамп назвал «клоунами» тех, кто подогревает страх перед «российской угрозой».