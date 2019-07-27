Трамп обвинил «клоунов» во вражде США с Россией

У США нет причин враждовать с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он раскритиковал Демократическую партию США, которая подогревает противостояние двух стран разговорами о «российской угрозе». По словам Трампа, весь мир смеется над демократами, но их действия сказываются «чрезвычайно плохо» на США.

«Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию», – приводит слова Трампа ТАСС.

Как заявил хозяин Белого дома, у США нет основания для вражды ни с Россией, ни с другими государствами.

Он раскритиковал расследование, которое вел спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер.

«Эти люди – клоуны. Демократы – клоуны, над ними смеются во всем мире», – сказал Трамп.