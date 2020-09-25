В Сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом»

Экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил при подготовке досье с компроматом на Дональда Трампа использовал в качестве источника «возможного российского агента», заявил сенатор США Линдси Грэм.

Как сообщил офис сенатора, Грэм «публикует письмо от генпрокурора Уильяма Барра и рассекреченный краткий отчет ФБР», свидетельствующий, что «основной источник» Стила «был возможным российским агентом и в прошлом был объектом контрразведывательного расследования ФБР», передает РИА «Новости».

В опубликованных документах не сообщается, что источник был «российским агентом». При этом подтверждается, что против него велось расследование ФБР в 2009–2011 годах. По версии ФБР, он «контактировал с российским посольством и известными» США «офицерами российской разведки» в 2006 году.

Кроме того, утверждается, что установлена и другая «порочащая» информация об источнике, но не сообщается, о чем идет речь.

Грэм заявил, что источник Стила дискредитирован.

При этом досье на Трампа использовалось для слежки за сотрудниками его штаба. «Компромат» фигурирует в трех запросах в секретный суд FISA о слежке за иностранными гражданами.

Независимый генеральный инспектор минюста раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американцами.

Грэм требует, чтобы сотрудники ФБР попонесли за это ответственность.

Напомним, Стил был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье».