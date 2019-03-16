Автор «компромата» на Трампа признал использование непроверенных слухов

Бывший работник британских спецслужб Кристофер Стил, который составил «досье» на президента США Дональда Трампа, признался, что основой для его материала стали непроверенные слухи от «случайных» пользователей Сети, об этом сообщили американские СМИ.

Fox News сообщил о показаниях Стила, которые тот дал в 2018 году по иску российского бизнесмена Алексея Губарева, передает РИА «Новости».

Во время дачи показаний Стила спросили, как он проверял утверждения о компаниях Губарева и ли он что-то «значимое в отношении Webzilla».

«Да, мы нашли. Это была статья, которую я получил, она была опубликована 28 июля 2009 года на каком-то (сайте) под названием CNN iReport», – сказал Стил.

Телеканал отметил, что CNN iReport позиционируется как сайт, созданный пользователями. Ресурс предупреждает, что «истории, представленные пользователями, не редактируются, не проверяются на достоверность и не фильтруются перед публикацией». Также сайт отмечает, что создающие контент пользователи не обязательно являются сотрудниками CNN.

Также Стил пояснил, что не знает, как работает CNN iReport и добавил, что «не понимал, что сайт не имеет отношения к репортерам CNN». Он сообщил, что, по его мнению, информация, размещенная на сайте CNN, должна была иметь «какой-то статус CNN».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала своем Twitter, что «автор фейкового российского доклада» признает, что во время его написания опирался на заявления «случайных людей», которые не проходили проверку на подлинность.

Напомним, анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован BuzzFeed в январе 2018 года.

В декабре федеральный суд Южного округа Флориды принял решение в пользу интернет-ресурса BuzzFeed, против которого российский бизнесмен Алексей Губарев подал иск о защите репутации.