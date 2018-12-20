Российский бизнесмен проиграл BuzzFeed суд по делу о «досье» на Трампа в США

Федеральный суд Южного округа Флориды принял решение в пользу интернет-ресурса BuzzFeed, против которого российский бизнесмен Алексей Губарев подал иск о защите репутации.

Суд признал, что россиянин не является публичным лицом, хотя BuzzFeed настаивал на обратном. Такое решение суда должно было облегчить доказательство клеветы, но итоговое решение судья Урсула Унгаро вынесла в пользу интернет-ресурса, передает ТАСС.

Унгаро заявила, что журналисты имеют право на «сбор информации» для надзора общественности за властями, а сотрудники BuzzFeed опубликовали «досье» без редакторских правок, так что их нельзя обвинить в необъективности.

Защита Губарева намерена оспорить решение. Адвокат Вэл Гурвитц считает, что «после апелляции это дело представят жюри присяжных» и тогда удастся добиться «успеха в защите репутации истцов».

Напомним, анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован BuzzFeed в январе.