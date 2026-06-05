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Путин: Доля рубля в экспортных операциях страны достигла 65%
Россия перешла на использование национальных валют в торговле с ключевыми партнерами, при этом отечественная валюта заняла доминирующее положение во внешнеторговых расчетах, сообщил президент России.
Президент Владимир Путин сообщил, что доля рубля в экспортных операциях страны достигла 65%, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Россия в торговых связях с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Путин оценивал долю рубля во внешних расчетах страны почти в 40%. Тогда же использование национальных валют в торговле с партнерами по БРИКС достигло 65%.
Ранее сообщалось, что объем платежей между Москвой и Пекином в рублях и юанях составил порядка 90%.