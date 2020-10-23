Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Глава американской администрации Дональд Трамп в ходе заключительного раунда теледебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) выступил с утверждением, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден якобы получал деньги от России.

Трамп подчеркнул, что Россия, а также Китай и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам американского лидера, получал деньги от всех трех стран. «Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через [президента России Владимира] Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами. Может быть, ты можешь сделать это прямо сейчас», – приводит слова Трампа РИА «Новости». Байден, в свою очередь, заявил, что «ни пенни не взял ни от одного государства».

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его «не колышат» различные выпады со стороны Запада, так как он «привык давно».

Напомним, в начале октября президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой. При этом глава Белого дома назвал «связанное с Россией надувательство» «величайшим политическим преступлением в американской истории».