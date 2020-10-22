Путин о критике со стороны Запада: Меня это не колышет

Президент России Владимир Путин заявил, что его «не колышат» обвинения со стороны Запада, так как он уже давно привык к ним.

У президента в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» поинтересовались, не задевает ли его отношение к нему в Европе и вводимые в отношении его соратников санкции, передает РИА «Новости».

«К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали там – и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах», – рассказал Путин.

«Так что меня это не колышет», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия справится со всеми введенными против нее санкциями.