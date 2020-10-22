Путин: Россия справится со всеми санкциями

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22 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто пять лет назад, 22 октября 1915 года, Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Папа Римский опоздал с гей-браками

Подобного заявления от Франциска ждали уже несколько лет, но прежде католикам-консерваторам удавалось сдерживать папу REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Глава Католической церкви призвал узаконить однополые партнерства для геев. Еще недавно было трудно представить, что папа Римский может пойти на подобное, но что сделано, то сделано. Как оправдываются подобные союзы с точки зрения христианской морали, почему с такими «оправданиями» согласны далеко не все и на что рассчитывает Франциск, призывая защитить права секс-меньшинств?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Говорящий о гей-браках Франциск напоминает «доброго полицейского»

Игорь Караулов, поэт, публицист
Не так давно папа римский порадовал грешников, прославив секс как дар Божий. Но в руководимой им структуре от этого ничего не поменялось – целибат так и не был отменён, хотя католические священники не меньше, чем геи и лесбиянки, имеют право на простое человеческое счастье. Подробности...
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Халтура с детства становится нормой

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
«Дай списать?! Ну ты что, не свой что ли?». Начиная со школы списывание, как явление, не то чтобы осуждается. Даже иногда наоборот: мол, списал, молодец, ловкач. Вы думали, какие потери от списывания? Липовые оценки, липовые дипломы, липовые проекты. Как работают дальше люди, привыкшие списывать, привыкшие ловчить? Подробности...
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Трамп отстает, но выигрывает

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Предвыборные стратегии кандидатов в президенты США нацелены не на то, чтобы привлечь к себе дополнительных сторонников. Они работают с электоратами соперников, убеждая их остаться дома и не ходить на участки. И пока что преимущество у Дональда Трампа. Подробности...
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Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
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  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
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    На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?

    Путин: Россия справится со всеми санкциями

    22 октября 2020, 18:52

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия справится со всеми введенными против нее санкциями, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы же обращались, в том числе, с площадки ООН, по гуманитарным соображениям хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России. Бог с ними, мы справимся с этим», – сказал Путин, комментируя международное сотрудничество в период пандемии, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин ответил тем, кто ждет «затухания» России. «Нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах», – сказал президент.


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