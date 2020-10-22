Путин: Россия справится со всеми санкциями

Россия справится со всеми введенными против нее санкциями, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы же обращались, в том числе, с площадки ООН, по гуманитарным соображениям хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России. Бог с ними, мы справимся с этим», – сказал Путин, комментируя международное сотрудничество в период пандемии, передает РИА «Новости».

Ранее Путин ответил тем, кто ждет «затухания» России. «Нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах», – сказал президент.