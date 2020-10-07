Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело» и дело о почте Клинтон

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

Он сообщил, что «в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории – связанного с Россией надувательства».

«Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон», – приводит его слова ТАСС.

Трамп подчеркнул, что не должно быть «никаких изъятий информации».

Трамп заявил, что «вся информация по скандалу с обманом, связанным с Россией, была рассекречена» им уже «давно», но, «к сожалению» для США, «люди действовали очень медленно», передает РИА «Новости».

«Действуйте!» – велел он.

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф во вторник рассекретил материалы, которые касаются «текущей деятельности Конгресса по осуществлению надзора и проведению разбирательства».

Fox News сообщает, что речь идет о «рукописных заметках» экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, касающихся возможных планов экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году «очернить Дональда Трампа путем раздувания сандала вокруг утверждений о вмешательстве российской спецслужбы». Предположительно, такой план предлагал один из «советников по внешней политике» из команды Клинтон.

Напомним, в конце сентября Рэтклифф направил председателю юридического комитета сената Линдси Грэму письмо, в котором сообщил, что «в конце июля 2016 года спецслужбы США смогли ознакомиться с аналитической информацией российской разведки».

Как заявили американские спецслужбы, российская разведка считает, что Клинтон в рамках предвыборной кампании 2016 года в США заявила о «сговоре» своего соперника Дональда Трампа с Москвой, чтобы отвлечь внимание от скандала с почтой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД