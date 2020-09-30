Разоблачение Клинтон разведкой России вызвало скандал в США

Российская разведка считает, что Хиллари Клинтон в рамках предвыборной кампании 2016 года в США заявила о «сговоре» своего соперника Дональда Трампа с Москвой, чтобы отвлечь внимание от скандала с почтой, сообщили спецслужбы США.

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф направил председателю юридического комитета Сената Линдси Грэму письмо в котором сообщил, что «в конце июля 2016 года спецслужбы США смогли ознакомиться с аналитической информацией российской разведки», передает ТАСС.

Как заявили спецслужбы США, по версии Москвы, «Клинтон утвердила в качестве плана своей предвыборной кампании устроить скандал с участием» Трампа, «заявив о том, что он связан с Путиным» и хакерской атакой на Демократическую партию.

Разведка США «не знает, насколько точны эти утверждения, или то, в какой степени аналитический документ российской разведки может являться преувеличением или подлогом».

Информация рассекречена по запросу Грэма.

Сообщается, что о получении этой информации Джон Бреннан, возглавлявший тогда ЦРУ, докладывал Бараку Обаме, который занимал пост президента США. Позднее информацию передали ФБР.

Рэтклифф отмечает, что речь шла о предполагаемых попытках Клинтон устроить скандал с участием Трампа «в качестве способа отвлечь внимание общественности от использования ей личных почтовых серверов».

Грэм указал на то, что ФБР «могло применять двойные стандарты» в отношении Клинтон и Трампа.

«Вопрос сейчас не в том, достоверны ли эти утверждения. Вопрос в том, расследовало ли ФБР утверждения, направленные против Клинтон, так, как они вели расследование против Трампа? И если нет, то почему нет?» – заявил он.

Politico пишет, что в Конгрессе США возмутились решением Рэтклиффа рассекретить эти сведения перед выборами. Некоторые конгрессмены заявили о «российской дезинформации».

Рэтклифф в ответ подчеркнул, что «это не является российской дезинформацией, и разведсообщество не давало подобной оценки». Он собирается рассказать законодателям «о закрытых источниках и методах, благодаря которым» разведкой США «была получена эта информация».

Напомним, Клинтон подверглась жесткой критике в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда стало известно об использовании ею личной почты для служебных переписок в 2009–2013 годах (тогда Клинтон занимала пост госсекретаря).

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