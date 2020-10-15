Выборы президента США станут состязанием фальсификаторов

Взгляд
15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 00:10  |  vz.ru
Разделы

У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
Перейти в раздел…

Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
Перейти в раздел…

Латвия снова хочет получить у России «от мертвого осла уши»

Маленький городок Пыталово до сих пор является мечтой ряда латвийских политиков pytalovo.reg60.ru
Безобидный, казалось бы, законопроект, внесенный на рассмотрение парламента Латвии, может иметь последствия в том числе и для России. Речь идет о «латышских исторических землях», среди которых упоминается и небольшой городок в Псковской области. Каким образом в Латвии обосновывают свои претензии на российские территории и какова история этих земель в реальности? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

В чем уязвимости избирательной системы США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская электоральная система архаична, непрозрачна и уязвима для ошибок и фальсификаций. За исключением редких побед «на вынос», никто в последние лет семьдесят доподлинно не знал, кто же реально победил на тех или иных выборах. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Чем опасен миф о тюркском мире

Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
Что страшнее – карантин или коронавирус?
  • Карантин

  • Коронавирус
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Больше половины школ Подмосковья уйдут на каникулы из-за COVID-19
    Путин внес в Госдуму проект закона о Госсовете Путин разрешил поставки в Россию с трех украинских предприятий Разработчик высмеял версию о «Новичке» в чае Навального Стало известно, кому следует с осторожностью применять вакцину «Вектора»
    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе Глава британской Ми-5 назвал Россию «враждебным государством» Заслуженный учитель РФ объяснил, почему младшеклассников надо вернуть в школы Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
    В Карабахе сообщили о боях вдоль всей линии соприкосновения Зеленский назвал первый вопрос для украинцев на всенародном опросе Лучшего игрока «Что? Где? Когда?» заподозрили в жульничестве У актрисы Кристины Асмус выявили коронавирус

    «труднодоступное место»


    Раскрыто место проживания Навального в Германии

    «преступление и наказание»


    Глава МВФ описала коронакризис строками из русской классики

    «адекватная мера»


    Во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час

    Видео

    гиперзвуковая ракета


    Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

    «эффект Манделы»


    Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

    выборы в сша


    Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

    Медицинская трагедия


    Врачи и медсестры бегут из Латвии

    пандемия COVID-19


    Ирина Алкснис: Коронавирус ускорил прогресс

    идеи пантюркизма


    Герман Садулаев: Чем опасен миф о тюркском мире

    выборы в США


    Дмитрий Дробницкий: В чем уязвимости избирательной системы США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?

    Выборы президента США станут состязанием фальсификаторов

    Отцы-основатели оставили Трампу в наследство архаичную систему, основанную еще на античных образцах    15 октября 2020, 00:10
    Фото: Michael Reynolds/EPA/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Михаил Мошкин

    Россияне не верят в честность и прозрачность американских выборов, показал проведенный ВЦИОМ опрос. Жители России не доверяют ни самому формату волеизъявления, ни голосованию по почте. Кстати, именно оно может стать причиной того, что президент США в этот раз определится не по результатам подсчета голосов. Так считают участники прошедшего в среду круглого стола, посвященного президентским выборам в Америке.

    Хотя Соединенные Штаты и считает себя образцовым примером народовластия, подавляющее большинство граждан России сомневается в эффективности и прозрачности заокеанской избирательной системы. Это показал недавно проведенный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого в среду представил социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ.

    «Если мы говорим про существующий в США формат непрямых выборов, то абсолютное большинство россиян (66%) заявили – такая система неспособна обеспечить справедливость волеизъявления», – сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему «Как проходят выборы президента США?», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня». Исследование проводилось на фоне подготовки к голосованию 3 ноября, когда Америке предстоит сделать выбор между нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от демократов, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

    Правда, следует уточнить: досрочное голосование уже идет полным ходом в Техасе, Виргинии, Вермонте и некоторых других штатах. Накануне число «досрочников» перевалило за 10 млн. Причем, опасаясь коронавируса, в этой кампании американцы куда чаще, чем обычно, голосуют по почте. Телеканал CNN на прошлой неделе сообщил о первом скандале – в штате Нью-Йорк почтальон попался на том, что выбросил в мусорный ящик не менее сотни бюллетеней. Эксперты-американисты неоднократно указывали на систему почтового голосования как на один из самых уязвимых элементов американской демократии. Судя по опросу ВЦИОМ, такого же мнения придерживаются и многие обычные россияне. «39% участников опроса сказали, что передача бюллетеней по почте снижает честность выборов, только 7% заявили о повышении честности», – заметил Мамонов.

    Но гораздо более опасным россияне считают власть денег, а точнее – влияние безграничного предвыборного фонда кандидатов на ход кампании, констатировал эксперт ВЦИОМ. «Только 7% заявили, что такая система способствует повышению честности выборов. 47% заявили об обратном», – рассказал социолог.

    Принятое в США «непрямое голосование», которое упомянул Мамонов – главный элемент американской системы, который коренным образом отличает ее от российской, да и от систем большинства стран мира. Как известно, кандидат, получивший большинство голосов граждан США, совсем необязательно становится лидером страны. Его победа зависит от коллегии выборщиков, которых выдвигает каждый штат и столичный округ Колумбия. Кандидату нужно заручиться поддержкой не менее 270 выборщиков из 538 членов коллегии.

    В истории американской демократии было как минимум четыре случая, когда по числу голосов в целом по стране побеждал один кандидат, а в Белый дом торжественно въезжал его соперник, напомнили участники круглого стола ЭИСИ. «Ярким примером были выборы 2000 года, когда Альберт Гор набрал на полмиллиона голосов больше Джорджа Буша-младшего. Но Буш победил благодаря 25 голосам выборщиков от штата Флорида, где по случайному стечению обстоятельств губернатором оказался его брат», – заметил политтехнолог Сергей Зверев, президент «Компании развития общественных коммуникаций» (КРОС).

    «Это, безусловно нельзя считать очевидным демократическим выбором. Кстати, вспомним и последние выборы господина Трампа. Как мы знаем, за него проголосовало меньшинство», – подчеркнул директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

    Судя по свежему опросу CNN, в этот раз за Байдена готовы голосовать 57% потенциальных избирателей, в то время как Трамп может набрать лишь 41%. Но это вовсе не гарантирует победу демократа, отметили участники круглого стола.

    «Если штат контролируют республиканцы, то они использует административный ресурс в своих интересах, если демократы – в своих»,

    – констатировал Григорьев. По его мнению, низкая оценка, которую поставили россияне – участники опроса ВЦИОМ американской демократии, соответствует реальному положению вещей. Эксперт напомнил о том, что представителям ОП довелось в составе группы международных наблюдателей присутствовать на выборах в США 2012 года. «Мы видели воочию, что происходит на избирательных участках. Никакого нормального общественного контроля за ходом голосования нет абсолютно. Могу констатировать, что избирательная система в Америке – одна из наихудших в мире», – рассказал эксперт. Политолог сослался на оценки самих же американских экспертов, согласно которым, «данные более 20 млн человек, внесенных в списки предварительного голосования, не соответствуют действительности и около 1,5 млн из них – мертвые души».

    «Использование административного ресурса» искажает выбор американцев в течении не менее чем сотни лет, считает Григорьев. По его мнению, это стало возможным в силу того, что американская избирательная система, сложившаяся еще в конце XVIII века, по природе своей остается архаичной и, следовательно, вопиюще неэффективной.  

    «Отцы-основатели Соединенных Штатов ориентировались на демократию древнегреческих полисов. А в них выбирать могли свободные, богатые мужчины, но не весь народ. И до сих пор, несмотря на многочисленные поправки, сохраняются фильтры, не допускающие все население к решению судеб государства», – отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

    Следы этого «античного» деления на полноценных граждан и плебеев можно наблюдать по сей день. «По закону ряда штатов, к голосованию допускается только «добросовестный гражданин», а степень этой «добросовестности» может по своим соображениям определять местная администрация. Кроме того, во многих штатах применяются завуалированные цензы оседлости и грамотности, отрезающие от избирательного процесса чуть ли не половину граждан», – отметил глава совета Российского общественного института избирательного права, член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов. Сложно считать этот анахроничный механизм соответствующей современным представлениям о народовластии, делает вывод эксперт.  

    Несколько иного мнения придерживается профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. «Вряд ли можно назвать архаичной избирательную модель, которая так долго эффективно работает в американских условиях», – заметил он. По его мнению, масштабные подтасовки на самих выборах, которыми сейчас пугает Трамп, маловероятны.

    «Поскольку политические оппоненты следят друг за другом с лупой в руках, вбросы – в частности, при досрочном и почтовом голосованиях – исключены. Это невыгодно и опасно, ведь следят не только оппоненты, но и агенты ФБР», – полагает эксперт. Впрочем, еще до голосования, признал Манойло, в ходе избирательной кампании сознание электората, несомненно, подвергается изощренной и грубой манипуляции с помощью пропаганды обоих кандидатов.

    «Судя по всему, 3 ноября мы будем наблюдать две кампании по фальсификации – республиканскую за Трампа и демократическую за Байдена»,

    – полагает Григорьев. Финал может превратиться в фарс – кандидаты оспорят победу друг друга, предрекают участники круглого стола. «В американских масс-медиа уже звучат предсказания, что кампания-2020 завершится не на избирательных участках, а в залах судебных заседаний», – указал модератор встречи, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

    «Соперникам надо уже готовиться не к самому голосованию, а к судебным тяжбам, которые начнутся сразу после выборов. Можно назвать это вторым туром голосования, – добавил Манойло. – Кстати, на месте американских законодателей я бы вообще обновил избирательную систему таким положением».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •