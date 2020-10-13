Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет – и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра, – приготовимся к трудностям. Подробности...

Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
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Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Что страшнее – карантин или коронавирус?
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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    Дмитрий Ольшанский

    Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		13 октября 2020, 22:15

    К американским выборам я всегда относился как к хорошему футбольному матчу, где играют две посторонние команды: смотреть интересно, но результат значения не имеет.

    Скучноватый Буш-старший против гулящего Клинтона, потом тот же Клинтон против Боба Доула, которого я даже толком не помню, потом занудный Эл Гор против смешного Буша-младшего, потом тот же Буш против высокомерно-бостонского Джона Керри, потом еще более высокомерный, но и очень харизматичный Обама против героического, но дурацкого Маккейна, а потом совсем тоскливого и неприятного Ромни.

    Во всех этих дуэлях не было ничего, что могло задеть русские чувства. Партия банкиров, кампусов на берегах двух океанов и бомбардировок внешнего мира во имя «свободы» – против партии нефтяников, пасторов-евангелистов и опять же бомбардировок внешнего мира во имя «свободы», – ну и где тут мы? Нигде.

    Все сильно изменилось в 2016 году – и уж совсем радикально теперь. Дональд Фредович Трамп – это не просто президент США.

    Это единственный в мире большой политик (не считая кое-кого в наших краях), противостоящий нарастающему реву суицидального безумия, в которое впал западный мир – во всяком случае, англосаксонская и (бывшая) протестантская его часть.

    Фото: Romeo Guzman/CSM/Sipa USA/Reuters

    И никакие его недостатки – а мы их знаем и видим – не имеют значения на фоне того несомненного факта, что он один стоит сейчас против того нового порядка, где матриархат, тридцать восемь гендеров, собачий язык триггеров и чекания привилегий, сомалийские и суданские традиции, сбрасывание с корабля современности шекспиров и черчиллей, психотерапия, безличный холод корпоративной цензуры, обожествление дикарей и кочевников, изживание государства, нации, религии и семьи – кроме некоторых особо полезных, раздувание мегаполисов и уничтожение провинции, ханжеский морализм и стукаческая бдительность, – где все это соединяется в каком-то новом и тошнотворном узоре. 

    А если вспомнить, что в России многие разрушительные моды западного мира оказываются еще намного страшнее, чем у себя дома – поскольку здесь некому сопротивляться, обыватель слаб, беден и разобщен, – ясно, что пакость, которую пытается бороть Трамп у них там, завтра уже важно рассядется здесь в президиуме.

    Проблема Дональда Фредовича – в том же самом его одиночестве. Никто из его оппонентов даже и не пытается сделать вид, что хочет выбрать лично Константина Устиновича Байдена.

    Товарищ Байден никакого значения для них не имеет, он – это просто маска, очень условная оболочка, которой сейчас прикрыл себя новый порядок, – но в любой момент она может быть отброшена и возникнет другая.

    То робота, который сообщает, что ты нарушил правила сообщества, использовав запрещенное слово, то левака в капюшоне, который громит магазин, поскольку это борьба с расизмом, то лощеных мальчика-девочки, бойко рассказывающих, что они теперь власть в твоей стране, а кто их не поддержит, у того нет «достоинства», а то человека, закутанного в тряпку, идентичность которого, угнетенная белыми шайтанами, велит резать барана вот прямо здесь, и скажи спасибо, если баран – это пока что не ты.

    Имя им, как известно, легион. А Дональд Фредович – он в единственном экземпляре.

    Попросим же Творца истории и судьбы о его почти невозможном успехе 3 ноября, ну а если не выйдет – и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра, –  приготовимся к трудностям.

    Вовсе не только тамошним, повторюсь, – но и нашим.

    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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