Пусть 24 февраля продлится как можно дольше

Как-то недавно, глубокой ночью, я шел по Столешниковому переулку – а это, если кто не знает, одно из самых неприятных мест в нынешней Москве, эпицентр взрыва лишних денег, – и чуть не жмурился от счастья.

Диор, Шанель, Луи Виттон, Прада – на каждой модной двери висела табличка «магазин закрыт по техническим причинам, извините и прощайте». Я не верил, подходил ближе, чтобы проверить.

Еще бы досками крест-накрест забить, мечтательно думал я. Чем дальше в лес, тем больше я восхищаюсь масштабом и радикализмом той революции, что произошла в России 24 февраля 2022 года.

Путин – настоящий революционер, какая неожиданность – сделал то, что не получалось у кэрролловской Алисы, он достал ключ и открыл нам дверь в волшебный сад новой жизни, где вся ненавистная погань, раздувавшаяся за счет России десятки лет, вдруг сдулась за несколько дней, и стало холодно и свежо от какого-то очистительного, радостного ветра.

Конечно, мы не вернулись в прошлое – такого прошлого никогда не существовало, мы сочинили его прямо сейчас, – но зато мы, несомненно, уничтожили неправильное настоящее, и, главное, то будущее, куда так не хотелось идти. Наконец-то жизнь вздрогнула, резко развернулась, да и зашагала в другую сторону.

И теперь те, у кого все в России с 1991 года шло только к лучшему, окончательно простились с нами, как те похабные бутики из Столешникова переулка, направившись куда-то в сторону Тифлиса и Тель-Авива – а мы остались дома. Хорошо остаться дома, когда скверные люди бегут. Одно только тревожит.

Только об одном хочется попросить – то ли правительство, то ли судьбу. И для надежности сделать это на ломаном английском языке, как это было принято у любителей прежней жизни.

Донт стоп. Плиз донт стоп. Пусть как можно дольше продлится это отчаянно смелое 24 февраля – и тогда все не напрасно.

Источник: блог Дмитрия Ольшанского