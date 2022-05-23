Пусть 24 февраля продлится как можно дольше

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23 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
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Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
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Воровство российских денег Америкой уперлось в препятствие

Яхты российских олигархов уже изымаются. Но дойдут ли у США руки до российских государственных денег? Leon Lord/AP/ТАСС
Похоже, американское руководство начинает понимать, насколько опасной для Вашингтона станет попытка изъятия валютных резервов Центробанка России. Впервые в администрации Белого дома признали, что это «незаконно». Почему Америка внезапно пришла к этому выводу и когда Россия сможет вернуть свои деньги? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Творческий потолок оказался чужим дном

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. Подробности...

Пусть 24 февраля продлится как можно дольше

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Путин достал ключ и открыл нам дверь в волшебный сад новой жизни, где вся ненавистная погань, раздувавшаяся за счет России десятки лет, вдруг сдулась за несколько дней, и стало холодно и свежо от какого-то очистительного, радостного ветра. Подробности...

Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китайский лидер Си Цзиньпин дал понять, что амбиции БРИКС выходят за рамки вопросов экономического взаимодействия, видя ее задачами «противодействие гегемонизму, политике силы и блоковому противостоянию». Все эти пункты – неприкрытый выпад в сторону США и коллективного Запада. Подробности...
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Экономика России шокировала Запад

Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Ольшанский

    Пусть 24 февраля продлится как можно дольше

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		23 мая 2022, 12:04

    Как-то недавно, глубокой ночью, я шел по Столешниковому переулку – а это, если кто не знает, одно из самых неприятных мест в нынешней Москве, эпицентр взрыва лишних денег, – и чуть не жмурился от счастья.

    Диор, Шанель, Луи Виттон, Прада – на каждой модной двери висела табличка «магазин закрыт по техническим причинам, извините и прощайте». Я не верил, подходил ближе, чтобы проверить.

    Еще бы досками крест-накрест забить, мечтательно думал я. Чем дальше в лес, тем больше я восхищаюсь масштабом и радикализмом той революции, что произошла в России 24 февраля 2022 года.

    Путин – настоящий революционер, какая неожиданность – сделал то, что не получалось у кэрролловской Алисы, он достал ключ и открыл нам дверь в волшебный сад новой жизни, где вся ненавистная погань, раздувавшаяся за счет России десятки лет, вдруг сдулась за несколько дней, и стало холодно и свежо от какого-то очистительного, радостного ветра.

    Конечно, мы не вернулись в прошлое – такого прошлого никогда не существовало, мы сочинили его прямо сейчас, – но зато мы, несомненно, уничтожили неправильное настоящее, и, главное, то будущее, куда так не хотелось идти. Наконец-то жизнь вздрогнула, резко развернулась, да и зашагала в другую сторону.

    И теперь те, у кого все в России с 1991 года шло только к лучшему, окончательно простились с нами, как те похабные бутики из Столешникова переулка, направившись куда-то в сторону Тифлиса и Тель-Авива – а мы остались дома. Хорошо остаться дома, когда скверные люди бегут. Одно только тревожит.

    Только об одном хочется попросить – то ли правительство, то ли судьбу. И для надежности сделать это на ломаном английском языке, как это было принято у любителей прежней жизни.

    Донт стоп. Плиз донт стоп. Пусть как можно дольше продлится это отчаянно смелое 24 февраля – и тогда все не напрасно.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского

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