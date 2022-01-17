Россию несколько раз уничтожали властолюбивые нарциссы

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17 января, понедельник  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Рубль понес геополитический ущерб

Рубль резко пошел вниз Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Доллар в пятницу подскочил до 77 рублей, а евро – до 88. Падение российской валюты может продолжиться и дальше – вплоть до резкого обвала и валютной паники, как это было в декабре 2014 года. Однако полномасштабного кризиса эксперты не ждут. Потому что рубль и экономика обладают на этот раз большим запасом прочности. Подробности...
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Германия рискует потерять особую роль в отношениях России с Западом

Немецкая коалиция переживает раскол накануне важнейших переговоров с Москвой Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину. Как будет говорить с Россией активная противница «Северного потока – 2» и решится ли Берлин взять на себя самостоятельную роль в создании новой архитектуры безопасности в Европе? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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США ударили по опоре России на Балканах

У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками Dado Ruvic/Reuters
Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу – те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россию несколько раз уничтожали властолюбивые нарциссы

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Если все-таки сохранять трезвость и пропаганде не поддаваться, то понятно, что причина возвращения Навального – это никакая не «жертва во имя свободы» или что там еще барабанное полагается произносить, а гордыня. Подробности...

Исламисты угрожают всей Центральной Азии и России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
То, что произошло в Казахстане, вполне можно рассматривать, как неудавшуюся попытку «центральноазиатской весны». Главной ее движущей силой должны были стать салафиты. Подробности...

США готовятся к гибели майданной Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В США не могут не видеть, что в политической сфере Украины идет война всех против всех, накладывающаяся на тяжелое социальное положение населения и неспособность украинских руководителей решить проблемы. И социальный взрыв там неминуем. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Ольшанский

    Россию несколько раз уничтожали властолюбивые нарциссы

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		17 января 2022, 14:22

    Сегодня год как Навальный вернулся из Германии и был арестован. Это возвращение, конечно, дает развернуться пропаганде – смелый человек пожертвовал собой во имя России, свободы, свободной России, отправился навстречу палачам etc. – и в глазах наивного человека тут и, правда, все выглядит сплошным Голливудом, вот уже и CNN с HBO сняли кино.

    Но если все-таки сохранять трезвость и пропаганде не поддаваться, то понятно, что причина его возвращения – это никакая не «жертва во имя свободы» или что там еще барабанное полагается произносить, а гордыня. Демонических масштабов тщеславие, очень похожий образец которого мы уже видели почти за двадцать лет до того.

    Подобно тому, как Ходорковский, считая себя величайшим и уникальным бароном-разбойником, первым человеком России, гением и будущим нашим правителем, просто не мог позволить себе куда-то бежать или идти на компромиссы, так и Навальный был слишком амбициозен для того, чтобы тихо остаться в эмиграции и стать еще одним гарри каспаровым, который раз в год всплывает в NY Times с текстом о том, какие еще санкции надо наложить на агрессив кей джи би мафиа. Он был готов пойти на известные лишения, лишь бы сделаться безоговорочным номером один в своем садике, тем нельсоном манделой, который, в рамках развития сюжета, должен дорваться до власти. Ничего хорошего этот сюжет не обещает.

    Собственно Мандела превратил цветущую страну в криминальную помойку.
    Русские революционеры начала двадцатого века массово сидели в тюрьме, на каторге или в таежной ссылке, но это вовсе не помешало им обильно грабить и убивать людей чуть позже.

    Есть и другие примеры – тем более очевидные, которые я не хочу приводить из-за их затертости, но их легко вспомнить. Иными словами, если в результате политического конфликта кого-то посадили – это не значит, что посаженный не может оказаться намного более разрушительным явлением для родины по сравнению с теми, кто его посадил. Еще как может, увы. Меня в свое время поразило теологическое соображение, которое я увидел не помню где.

    Фото: Denis Kaminev/АР/ТАСС

    Суть его в том, что черт позволяет по-настоящему большому грешнику обойтись без мелких грехов. Ну как серьезное заведение дает хорошему клиенту разные «скидки и бонусы». Так что если ваш случай – это чистое вещество гордыни, нарциссизма и властолюбия, то вы вполне можете быть не робкого десятка, вы можете не влипать в помоечные страстишки и твердо идти к своей цели – и черт поможет.

    Именно поэтому Навальный и Ходорковский оказались способны на громкий жест хладнокровной отсидки. Но проблема в том, что Россию в двадцатом веке уже два раза уничтожали властолюбивые нарциссы, не замечавшие вокруг себя ничего, кроме своих амбиций, речей и картинных поз. И если Керенского и Горбачева принято было упрекать в малодушии и нерешительности, то Троцкий и Ельцин отважно и безоглядно шли навстречу буре. Но кому от этого стало лучше?

    Третьего круга Россия, к сожалению, не перенесет. И потому – хоть наша тюрьма и скверное место, находиться в котором я не пожелаю никому, кроме садистов и убийц, – я выбираю страну без самовлюбленных карьеристов, а не самовлюбленных карьеристов – уже без страны.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского

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