Мира с Западом у нас нет и не будет

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21 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Чем Россия еще может давить на США

Россия и США еще могут договориться Максим Блинов/РИА Новости
Москва и Вашингтон продолжают важнейшие для обеих стран переговоры о гарантиях безопасности для России. На этот раз министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу встретится в Женеве с госсекретарем Энтони Блинкеном. Но что произойдет, если переговоры в итоге сорвутся? Какими будут дальнейшие военно-политические действия России, если США откажутся идти навстречу? Подробности...
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Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией

За рубежом продолжают усердствовать в антиковидных запретах, но они уже не срабатывают Paco Freire/SOPA Images/Reuters
Новый штамм коронавируса привел к росту заболеваемости по всему миру. На этом фоне растет тревожность россиян подхватить «омикрон». Но опыт других стран показывает, что чрезмерные карантинные меры подрывают экономику государств, перегружают систему здравоохранения и снижают качество жизни граждан. Может ли Россия без локдаунов и засилия QR-кодов пережить новую волну коронавируса?  Подробности...
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Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе

На вооружении ВСУ уже почти полсотни «Джавелинов» REUTERS/Gleb Garanich
Страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений, сообщили в российском МИДе. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров». Впрочем, остаются сомнения в эффективности такой помощи. По словам экспертов, далеко не все украинские военные умеют пользоваться оружием, которое им дарит НАТО. Как изменился потенциал украинской армии после 2014 года? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Мира с Западом у нас нет и не будет

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага. Подробности...

Запретите депутатам играть в танчики

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Юродство в политике ради пиара – давняя традиция, заложенная ещё Жириновским. У нас был некий консенсус, что несколько больших оригиналов в каждом составе парламента должно присутствовать. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

От глобализации пора переходить к глокализации

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы видим мир через глобалистские очки общества потребления. Глядя через них, мы видим картину мира, в которой невозможно равномерное расселение людей, и локальное всегда проиграет глобальному. А если снять эти очки? Можно ли строить мир иначе? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

Порошенко унизил Зеленского

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
  • Да, значительных уступок

  • Да, незначительных уступок

  • Нет, все останется как есть
Есть ли у вас домашние животные?
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  • Нет, и не планирую заводить
Окунались ли вы когда-нибудь на Крещение?
  • Да, периодически

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  • Нет, и не планирую
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    Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
    Дмитрий Ольшанский

    Мира с Западом у нас нет и не будет

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		21 января 2022, 21:46

    Огромное количество людей в России – да и не только в России, впрочем, – не в состоянии понять простейший факт, и не парадокс даже, а элементарный политический и психологический факт.

    Если некоторые люди обладают более высоким – по сравнению с вами – уровнем технологий, доходов, комфорта, умения что-нибудь изготовить, чем-нибудь вас впечатлить, если самого вещества цивилизации в разном смысле у них побольше, чем у вас, – это не значит, что они желают вам добра.

    Скорее всего, ровно наоборот.

    Казалось бы, это же дважды два, Волга впадает, лошади кушают. Но нет, люди не хотят в это верить. Они неспособны разъять в уме – достижения человека (или сообщества, нации, государства, союза стран) и его (их) нравственные свойства, цели и мотивы.

    И, кстати, работает это правило вовсе не только так, что если где-то в Европе все так красиво-богато-сыто-счастливо, то нам любой ценой надо с ней дружить, ибо она и нас сделает точно такими же.

    Нет, это работает не только в сторону либеральной идиотии, но и в сторону советской глупости, когда имярек, напротив, уже поняв, что никто ему добра и счастья не желает – начинает считать, что раз на той стороне намерения не очень хорошие, то, значит, и достижений там никаких нет, и технологии липовые, и комфорт придуманный, все обман, одни страдания трудящихся при капитализме.

    Иными словами, людям хочется думать, что либо таинственные чужаки, прилетевшие на самолетах, подарят им почти такой же самолет из навоза и палок, и они полетят на нем далеко-далеко, либо же, если самолет не подарят, а то и подарят, но он, естественно, никуда не полетит, – значит, и у самих чужаков никаких самолетов нет, все гипноз и мираж.

    Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

    Потому что сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.

    А если он красив, умен, богат, умеет жить – и мы видим это, и мы это признаем, – значит, это наш друг. Иначе мыслить трудно и неприятно.

    Хотя, казалось бы, еще в старой великой комедии, которую все смотрели, были показаны идеальные инопланетяне, гуляющие по своим райским садам, – прекрасные, могущественные, и в то же время гнусные и холодные существа, вызывающие у русского человека гневное отторжение.

    На речке, на речке, на том бережочке.

    У них почти все хорошо, у нас почти все так себе, но мира с западным миром у нас нет, не будет и не надо.

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    Источник: блог Дмитрия Ольшанского


     
     
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