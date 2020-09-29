У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

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29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
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Чем закончится сильнейший обвал рубля

Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...

В оцифрованной музыке нет души

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А технологии все гнали и гнали, и вот уже произошла совсем фантастика – пришел mp3, который к тому же можно скачать из интернета. Музыка! Из интернета! В компьютере! Обалдеть. На радостях не все сразу поняли, что звук mp3 – адское пережатое по всем параметрам днище. Подробности...

Переаттестация священнослужителей – это огонь по своим

Сергей Худиев, публицист, богослов
Противостояние экстремизму – задача, которую необходимо решать. Но это можно делать и более точечно. Мы знаем, что экстремистов готовят некоторые зарубежные медресе – именно по отношению к ним и были бы уместны определенные заградительные меры. Подробности...
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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

    Андрей Сушенцов
    Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
    		29 сентября 2020, 14:46

    Избирательная кампания в Соединенных Штатах в 2020 году протекает по кризисному сценарию. С обеих сторон доносятся заявления о вмешательстве внешних сил во внутренние дела США. Демократы при поддержке ФБР обвиняют во вмешательстве Россию. Якобы русские хакеры выложили в Сеть данные зарегистрированных избирателей в ряде штатов. Вирусную популярность получили рекламные баннеры, на которых избирателям предлагают выбор: либо прийти и проголосовать, либо изучать русский язык, намекая на то, что в случае победы Трампа русский может стать государственным языком в США. В ходе одного из своих выступлений Байден в ответе на вопрос ведущего заявил, что Россия для США противник, тогда как Китай – только конкурент, пусть и серьезный.

    В ответ на это республиканцы и команда Дональда Трампа говорят о попытках Китая повлиять на президентские выборы. Однако ключевой акцент своей кампании Трамп пытается сделать на внешнеполитических успехах. Буквально за несколько недель до выборов в Белом доме прошла церемония подписания протоколов о нормализации отношений между Израилем, с одной стороны и ОАЭ и Бахрейном – с другой. Трамп признал столицей Израиля Иерусалим и теперь побуждает своих союзников перенести свои посольства в этот город.

    В Белом доме произошло подписание меморандума об устранении части противоречий между Сербией и Косово. Трамп не стесняется провозглашать новую политическую эру на Ближнем Востоке. И хотя это звучит как значительное преувеличение, он действительно стал первым американским президентом почти за тридцать лет, который не развязал новую войну в регионе. Параллельно Трамп усиливает давление на Китай, которое всё больше напоминает фронтальное противостояние, и серией провокаций и покушений на военно-политических лидеров пытается подавить Иран. Сочетание военно-политического давления и местных ракетных ударов по целям на Ближнем Востоке, но при этом уклонение от кампании по вторжению в регион являются характерными чертами внешней политики администрации Трампа.

    В отношениях с Россией всё также не безоблачно. Американские высшие политические лица лоббируют прекращение строительства газопровода «Северный поток – 2». Реагируя на успехи российской ракетной программы, США интенсифицируют собственные разработки в этой сфере.

    Внешнеполитическая платформа демократов накануне выборов не настолько очевидна, особенно по вопросам отношений с Россией. Слышны призывы продлить действие договора СНВ-3, однако одновременно говорится о необходимости сдерживать российское влияние в Европе. Байден сигнализирует о готовности отойти от экстремально жесткой линии по отношению к Китаю и Ирану, но вряд ли его команда будет стремиться отменить решение Трампа по выходу из СВПД.

    Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press

    Что значит победа каждого из кандидатов для интересов России? В случае победы Трампа, скорее всего, мы увидим сохранение текущих констант. В Стратегии национальной безопасности США, принятой при президенте Трампе, Россия обозначена как один из ключевых соперников США.

    «Личная химия» и хорошие отношения между руководителями наших стран не играют решающей роли в этом вопросе. Остальное будет зависеть от степени убедительности победы Трампа. Если она окажется половинчатой, как в 2016 году, сохранится тупиковое положение дел. Демократы в Конгрессе будут торпедировать любые инициативы президента Трампа. В случае убедительной победы Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней: смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок – таких, например, как продление СНВ-3, снятие части санкций и торговых ограничений.

    Однако главный процесс, которым будет занят Трамп – это пересмотр стесняющих США договоров и обязательств при сохранении привилегированного положения перед союзниками. США не позволят ЕС (прежде всего Франции и Германии) пересмотреть константы трансатлантических отношений, даже продолжая нажим в их адрес по вопросу повышения оборонных расходов. При этом бюрократическая инерция США по «распространению демократии» и «сдерживанию России» в Евразии, особенно в Восточной Европе, продолжится. Изобретательные операции ЦРУ в координации с Госдепартаментом, который – так уж случилось – возглавляет бывший директор ЦРУ Майк Помпео, будут продолжаться. История с «российскими наемниками» в Белоруссии или эпизод с «отравлением» Алексея Навального являются одними из последних примеров продолжающегося «фестиваля провокаций».

    В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Вашингтонская бюрократия успокоится и прекратит поиск врагов и предателей внутри страны. Симптоматично в этой связи появление открытого письма американских экспертов, среди подписантов которого много бывших должностных лиц администрации президента США. Авторы письма призывают к трезвой переоценке американских интересов в отношении России, прежде всего лучшему пониманию того, чего Соединенные Штаты хотят от Москвы. Из этого письма вытекает, что российская политика США была скорее ведома эмоциями, чем трезвым расчетом.

    Можно сделать вывод, что в случае победы Байдена период правления Трампа будет подаваться как временный сбой американской политической системы. Вероятно, это может вернуть более спокойную атмосферу в российско-американские отношения, которые при этом не утратят характер соперничества.

    Демократы примутся исправлять ущерб, который, по их мнению, нанес Трамп союзническим отношениям США и Европы. Это может сопровождаться риторическим нажимом на Россию, однако резервов для давления осталось немного, если не переходить грань и не вести дело к окончательному разрыву. Получит новый импульс повестка экологии и прав человека. Администрация Байдена будет делать акцент на вопросе о Крыме и украинском конфликте в целом. При этом, вероятнее всего, администрация Байдена примет решение продлить договор СНВ-3, но не будет торопиться с прекращением санкционного наследия администрации Трампа, которое будет использовано как ресурс для возможной торговли.

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    Однако структурные ограничения, влияющие на внешнеполитическое поведение США, останутся. Относительная нехватка ресурсов не позволит новой администрации вести активную экспансионистскую кампанию вдали от американских границ. Китай по-прежнему останется ключевым партнером-соперником, отношения с которым будут сложными и противоречивыми. Разобщенность в рядах европейских союзников не удастся нивелировать путем новой политической интонации из Вашингтона. В конце концов новая администрация США столкнется со всё более многоликим и децентрализованным миром, в котором соперничающие державы борются за власть и влияние.

    Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»


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