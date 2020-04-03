Как пандемия повлияет на американские выборы

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3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как пандемия повлияет на американские выборы

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на гране рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия и грозит подорвать весь экономический рост, который Дональд Трамп собирался использовать как основание для своего переизбрания. Подробности...

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Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...
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              Андрей Сушенцов

              Как пандемия повлияет на американские выборы

              Андрей Сушенцов
              Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
              		3 апреля 2020, 19:25

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              Основными факторами, которые определяют будущее президентских выборов в США в 2020 году, являются состояние американской экономики и способность Демократической партии мобилизовать свою электоральную базу. В конце 2019 года мы с коллегами подготовили сценарный прогноз о вероятности победы республиканцев или демократов на президентских выборах и назвали эти два параметра определяющими с точки зрения исхода выборов в 2020 году.

              Пандемия существенным образом вмешалась в ход президентской кампании. Американская экономика находилась на гране рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия и грозит подорвать весь экономический рост, который Трамп собирался использовать как основание для своего переизбрания.

              Поэтому администрация Белого дома сейчас принуждает ключевых работодателей США, особенно в индустриальном секторе, восстановить деятельность заводов – по сути, понести риски того, что наиболее уязвимые сотрудники их предприятий окажутся беззащитны перед пандемией и могут погибнуть.

              Но более значимой угрозой Трамп видит замедление экономической активности, которая может привести к долгосрочному экономическому кризису в стране. Это не только подорвёт его шансы на переизбрание, но и может привести к большему числу человеческих жертв, связанных с неустроенностью, потерей работы и отсутствием жизненных перспектив.

              В соперничестве среди кандидатов от демократов наметился очевидный лидер – бывший вице-президент Джозеф Байден, который сильно опередил Берни Сандерса в ходе предварительного голосования. Некоторые эксперты полагают, что необходимость отменить встречи с избирателями фактически лишила Сандерса одного из главных козырей – энергичных публичных выступлений.

              Фото: REUTERS/Daniel Acker

              Однако существенно больше сказалось то, что истеблишмент Демократической партии сделал выбор в пользу Байдена и вынудил близких к мейнстриму кандидатов сняться в его пользу. Так поступили демократы Пит Буттиджич, Майкл Блумберг, Тулси Габбард, Камала Харрис, Эми Клобучар и Бето О'Рурк. Не обозначая своих политических преференций, из гонки также выбыла Элизабет Уоррен, но не исключено, что и она выскажется в пользу Байдена.

              Джозефу Байдену также помогло то обстоятельство, что в условиях пандемии, как и в условиях любого кризиса, в обществе зашкаливает страх перед неизвестным и переменами. В таких условиях у социальных групп чётче проявляется лояльность к традиционным для них установкам, ценностям и политическим приоритетам. Сандерс, который стремился противостоять мейнстриму, в этом амплуа проиграл, поскольку сейчас более предпочтительно выглядит человек, опирающийся на традиции и находящийся ближе к ядру демократических ценностей. В сложившейся ситуации этим человеком, по мнению американцев, стал Джозеф Байден.

              На этом фоне 85% республиканского электората по-прежнему готово голосовать за Дональда Трампа на новых выборах. Партия республиканцев консолидирована в Конгрессе и Сенате на фоне разбирательства об импичменте. Сейчас всё будет зависеть от двух обстоятельств: насколько глубоким окажется экономический кризис в результате пандемии и насколько эффективными окажутся меры администрации для его предотвращения.

              Заявленные финансовые стимулы позволили обеспечить определённое восстановление рынка американских ценных бумаг. Теперь дело за администрацией, и тут важна решительность её действий по смягчению последствий пандемии и оперативному запуску индустриальных центров США. Трамп сейчас предстаёт в образе борца с внешней угрозой и называет пандемию «уханьским вирусом», указывая на то, что эта угроза пришла из Китая и нужно дать ей американский ответ. Возможно, национализм как аргумент снова сработает в ходе выборов.

              Следствием предпринимаемых мер может стать углубление размежевания между Соединёнными Штатами и Китаем, разрыв существующих цепочек добавленной стоимости и перенос американских производств из Китая в соседние страны или на территорию самих США. Это способствует программе по реиндустриализации, которую реализует Трамп, и в случае благоприятного развития пандемии позволит уже к ноябрьским выборам возобновить рост числа рабочих мест в США.

              Открытым остаётся вопрос о том, станет ли Джозеф Байден энергетическим центром кампании демократов. Хотя он и одержал победу над Сандерсом, но, как и у Хиллари Клинтон, его слабое место – очевидная элитарность, принадлежность к истеблишменту, отсутствие ярких идей и неочевидные электоральные преимущества перед Трампом.

              Будет ли Байден способен вдохновить молодёжь или, как и в случае с Клинтон, молодые люди останутся в день голосования дома? По развитию событий мы видим, что экономический кризис и сплочение демократов вокруг Байдена существенно меняют электоральную картину в США и сокращают шансы Трампа на очевидное переизбрание, которые он имел в начале 2020 года.

              Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»


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