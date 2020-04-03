Как пандемия повлияет на американские выборы

Основными факторами, которые определяют будущее президентских выборов в США в 2020 году, являются состояние американской экономики и способность Демократической партии мобилизовать свою электоральную базу. В конце 2019 года мы с коллегами подготовили сценарный прогноз о вероятности победы республиканцев или демократов на президентских выборах и назвали эти два параметра определяющими с точки зрения исхода выборов в 2020 году.

Пандемия существенным образом вмешалась в ход президентской кампании. Американская экономика находилась на гране рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия и грозит подорвать весь экономический рост, который Трамп собирался использовать как основание для своего переизбрания.

Поэтому администрация Белого дома сейчас принуждает ключевых работодателей США, особенно в индустриальном секторе, восстановить деятельность заводов – по сути, понести риски того, что наиболее уязвимые сотрудники их предприятий окажутся беззащитны перед пандемией и могут погибнуть.

Но более значимой угрозой Трамп видит замедление экономической активности, которая может привести к долгосрочному экономическому кризису в стране. Это не только подорвёт его шансы на переизбрание, но и может привести к большему числу человеческих жертв, связанных с неустроенностью, потерей работы и отсутствием жизненных перспектив.

В соперничестве среди кандидатов от демократов наметился очевидный лидер – бывший вице-президент Джозеф Байден, который сильно опередил Берни Сандерса в ходе предварительного голосования. Некоторые эксперты полагают, что необходимость отменить встречи с избирателями фактически лишила Сандерса одного из главных козырей – энергичных публичных выступлений.

Однако существенно больше сказалось то, что истеблишмент Демократической партии сделал выбор в пользу Байдена и вынудил близких к мейнстриму кандидатов сняться в его пользу. Так поступили демократы Пит Буттиджич, Майкл Блумберг, Тулси Габбард, Камала Харрис, Эми Клобучар и Бето О'Рурк. Не обозначая своих политических преференций, из гонки также выбыла Элизабет Уоррен, но не исключено, что и она выскажется в пользу Байдена.

Джозефу Байдену также помогло то обстоятельство, что в условиях пандемии, как и в условиях любого кризиса, в обществе зашкаливает страх перед неизвестным и переменами. В таких условиях у социальных групп чётче проявляется лояльность к традиционным для них установкам, ценностям и политическим приоритетам. Сандерс, который стремился противостоять мейнстриму, в этом амплуа проиграл, поскольку сейчас более предпочтительно выглядит человек, опирающийся на традиции и находящийся ближе к ядру демократических ценностей. В сложившейся ситуации этим человеком, по мнению американцев, стал Джозеф Байден.

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На этом фоне 85% республиканского электората по-прежнему готово голосовать за Дональда Трампа на новых выборах. Партия республиканцев консолидирована в Конгрессе и Сенате на фоне разбирательства об импичменте . Сейчас всё будет зависеть от двух обстоятельств: насколько глубоким окажется экономический кризис в результате пандемии и насколько эффективными окажутся меры администрации для его предотвращения.

Заявленные финансовые стимулы позволили обеспечить определённое восстановление рынка американских ценных бумаг. Теперь дело за администрацией, и тут важна решительность её действий по смягчению последствий пандемии и оперативному запуску индустриальных центров США. Трамп сейчас предстаёт в образе борца с внешней угрозой и называет пандемию «уханьским вирусом», указывая на то, что эта угроза пришла из Китая и нужно дать ей американский ответ. Возможно, национализм как аргумент снова сработает в ходе выборов.

Следствием предпринимаемых мер может стать углубление размежевания между Соединёнными Штатами и Китаем, разрыв существующих цепочек добавленной стоимости и перенос американских производств из Китая в соседние страны или на территорию самих США. Это способствует программе по реиндустриализации, которую реализует Трамп, и в случае благоприятного развития пандемии позволит уже к ноябрьским выборам возобновить рост числа рабочих мест в США.

Открытым остаётся вопрос о том, станет ли Джозеф Байден энергетическим центром кампании демократов. Хотя он и одержал победу над Сандерсом, но, как и у Хиллари Клинтон, его слабое место – очевидная элитарность, принадлежность к истеблишменту, отсутствие ярких идей и неочевидные электоральные преимущества перед Трампом.

Будет ли Байден способен вдохновить молодёжь или, как и в случае с Клинтон, молодые люди останутся в день голосования дома? По развитию событий мы видим, что экономический кризис и сплочение демократов вокруг Байдена существенно меняют электоральную картину в США и сокращают шансы Трампа на очевидное переизбрание, которые он имел в начале 2020 года.

Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»