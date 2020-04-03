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3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть — усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Зачем Трамп послал войска в Латинскую Америку

В Белом доме сейчас сидит человек эксцентричный, но в вопросах войны осторожныйФото: CARLOS BARRIA/Reuters
Южное командование Вооруженных сил США приступила к военной операции в латиноамериканском регионе. Боевые корабли и самолеты направлены туда якобы из-за наркокартелей, по которым Трамп хочет нанести «решительный удар». Но в то же время США выдвинули обвинения в наркоторговле против президента Николоса Мадуро. Означает ли всё это, что Пентагон приступает к вторжению в Венесуэлу? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров, и нуждается в помощи. Подробности...

Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
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              Зачем Трамп послал войска в Латинскую Америку

              В Белом доме сейчас сидит человек эксцентричный, но в вопросах войны осторожный   3 апреля 2020, 08:40
              Фото: CARLOS BARRIA/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Южное командование Вооруженных сил США приступила к военной операции в латиноамериканском регионе. Боевые корабли и самолеты направлены туда якобы из-за наркокартелей, по которым Трамп хочет нанести «решительный удар». Но в то же время США выдвинули обвинения в наркоторговле против президента Николоса Мадуро. Означает ли всё это, что Пентагон приступает к вторжению в Венесуэлу?

              В операции ВС США в Карибском море задействованы десятки военных кораблей и авиация в разрезе от самолетов-разведчиков и вертолетов до дронов. Заявленная цель американцев - базы и инфраструктура наркокартелей. Но имидж Пентагона таков, что какой бы ни была заявленная цель внезапно возникших в регионе американских войск, впору вздрогнуть. Уж тем более - в Латинской Америке, где США имеют устойчиво разнонаправленный имидж: с одной стороны, это страна-мечты, в которую многие хотели бы переехать, с другой, колониального типа агрессор из темного прошлого, который никогда не считался с интересами аборигенов.

              Зачем Трапу устраивать войну с наркокартелями сейчас, когда все разговоры ведутся только о пандемии и кризисе мировой экономики, сложно сказать однозначно. Можно выбрать одну из множества версий, но особого внимания заслуживают две - драматическая и конспирологическая. Начнем с первой.

              Проблема наркомании в США, где опиаты уносят порядка 70 тысяч жизней в год, для президента в каком-то смысле личная. Не в плане персонального употребления - сам он известен как идейный трезвенник, но с точки зрения достаточно ярких эмоциональных переживаний.

              Усредненный портрет американца, умирающего сейчас от передозировки героина - наркотика дешевого и ничуть не модного, таков. Он относительно молод, он белый, он проживает в небольшом городе с высоким уровнем безработицы и принадлежит к рабочему классу. Такие семьи часто голосуют за Трампа.

              Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины опиоидной наркомании в Америке - как социально-экономические, так и те, которые касаются жадности и беспринципности фармацевтических кампаний. Сейчас же речь идет о том, что четыре года назад в ходе предвыборного ралли Трампу пришлось выслушать очень много историй от родителей, чьи дети стали жертвами «опиумной эпидемии». Некоторые из них разочаровались в традиционных американских политиках, некоторые вообще никогда не голосовали на выборах, но решили довериться Трампу.

              Трамп обещал помочь. И надо признать, что попытался сдержать свое слово.

              Один из первых указов, подписанных им сразу после вступления в должность, был посвящен борьбе с международными наркокартелями. А осенью того же года Трамп впервые столкнулся с понятием «чрезвычайное положение». Без коронавируса это выглядело менее зрелищно и напряженно, чем теперь, но трагичность выдерживалась на уровне - введение локальных ЧС было посвящено взрывному росту числа опиодных отравлений в ряде штатов. 

              Однако президентство у Трампа выдалось нервное, насыщенное, осложненное жестким внутриполитическим противостоянием, и очень скоро проблема наркотиков отошла дня него на третий план - без нее забот хватало. Кое-что было сделано, но кардинально это ситуацию не улучшило. Родители погибших о передозировки - те самые, которые еще недавно говорили кандидату Трампу «я буду молиться за вас», делились со СМИ своим разочарованием. Это была действительно грустная картина.

              И вот сейчас, когда страну лихорадит от коронавируса и рецессии, президент будто возвращается к списку отложенных дел и решает пройтись по наркокартелям огнем и мечом. Возможно, Трамп вспомнил о просьбах и слезах - человек он по-своему сентиментальный. Возможно, учел новую президентскую кампанию и то, что без голосов штатов «ржавого пояса» - тех самых, где «синие воротнички» теряли работу из-за вывода производства за рубеж и садились на иглу, выборов ему не выбрать.

              Не то чтобы семьи умерших наркоманов - это существенная электоральная единица, но сопутствующие этому истории были действительно трагичными и трогательными.

              Как ни парадоксально это звучит, время для удара подобрано удачное: экономический кризис не пощадил и наркокартели тоже, особенно те, чьи цепочки производства и сбыта были завязаны на Китай.

              А в том, что страны типа Колумбии или Мексики (президент которой Трампа, кстати сказать, терпеть не может) так легко соглашаются на вторжение американских военных на свою территорию, нет ничего удивительного. Влиятельный наркокортель - это квазигосударство с боеспособной армией, развитой шпионской сетью и огромными финансовыми ресурсами. Война с такими - это именно что война с полноценными боевыми операциями. США их проводить умеют, а национальным силам доверия в этом смысле нет.

              Конечно, США тоже доверять не хочется, но факт остается фактом: до того, как Вашингтон придумал судить южноамериканских наркобаронов у себя, они неизменно выходили сухими их воды. Взятки - это лишь один из методов. Похищение ближайших родственников судей, присяжных, свидетелей (как и самих свидетелей) - тоже не крайний вариант. Крайний вариант - это, например, штурм тюрьмы, но даже этим в регионе давно никого не удивишь.

              В общем, вот так вот удачно всё сложилось: Карибский регион заинтересован в помощи американской армии в борьбе с наркотрафиком, а Трампа мучают воспоминания о данных безутешным матерям обещаниях. Это мелодраматическая версия событий.

              Но есть еще и конспирологическая. Она не позволяет забыть, что в конце марта генеральная прокуратура США официально выдвинула обвинения против руководства Венесуэлы и президента Николоса Мадуро. Их обвиняют в отмывании денег и содействии наркокартелям. При этом за выдачу Мадуро объявлена награда в 15 млн долларов, а заниматься как его делом, так и делами тех наркобаронов, которых удастся поймать в рамках военной операции, будет один и тот же человек - генпрокурор Уильям Барр. Он участвовал в «презентации» обоих проектов.

              Смещение власти в Венесуэле - это еще одно дело президента Трампа, которое он не доделал - забросил после того, как не удалось добиться быстрых результатов. А когда с поста советника по нацбезопасности был со скандалом уволен Джон Болтон - главный вдохновитель необъявленной войны против Каракаса, казалось, президент США потерял к этой теме последний интерес.

              И вдруг в Вашингтон приезжает самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, а генеральный прокурор США требует выдачи Мадуро - главы суверенного государства, валяя дурака, будто дело тут в наркотиках. Может быть, главной целью тех самых боевых кораблей и вертолетов является именно Мадуро - доведший страну до ручки, растерявший всю электоральную поддержку, вынуждено пошедший на приватизацию нефтянки и других отраслей экономики, но все-таки усидевший в президентском кресле?

              Прецеденты были. В 1989 году американские войска свергли главу Панамы Мануэля Норьегу и вывезли его в США, где суд приговорил генерала к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками и вымогательство. Юридическая логика (точнее то, что за нее выдается) та же, что в случае хоть с Мадуро, хоть с Пабло Эскобаром: эти деятели задействованы в наркотрафике, наркотики убивают граждан США, значит, это дело США - извольте сдаться и присесть.

              В латиноамериканском регионе политика и наркотики давно переплелись в один клубок. Когда генпрокурор Барр говорит, что между деньгами наркомафии, разнообразными партизанскими группировками левых ультрас и поддерживающими их социалистическими правительствами вроде Кубы, Венесуэлы и Никарагуа есть связь, он не лукавит - ультрас получают помощь и с той, и с другой стороны. Но из этого никак не следует, что Мадуро - в прошлом весьма известный профсоюзный лидер является наркобароном. Это уже «додумывание» в нужную сторону, когда на повестке дня стоит вопрос о свержении неугодного политика. Это американцы любят и умеют делать - на горе всем остальным.

              Версия красивая. И все же те войска США, которые направляются сейчас в Латинскую Америку, прибудут туда не по душу Мадуро - Венесуэла им просто не по пути. Если представить, что Вашингтон действительно решится на полноценное вторжение в Боливарианскую республику, ему не понадобится прикрытие в виде антинаркотических рейдов - все будет сделано в лоб, инфраструктура для такого имеется.

              Скорее всего, в своем противостоянии с Мадуро Белый дом делает ставку на предательство. На то, что в конце концов ослабевшего и непопулярного лидера выдадут свои же, а им за это дадут места в переходном правительстве, а также денег. Конечно, ничто нельзя исключать на 100% - и очередную военную агрессию со стороны США в первую очередь, но в настоящий момент вторжение в Венесуэлу стало бы чистым безумием. Если и был для этого удачный момент (на самом деле не было), он уже давно упущен.

              В Белом доме сейчас сидит человек эксцентричный, но в вопросах войны осторожный. Почти все его предшественники, считая со Второй мировой, к четвертому году нахождения в должности уже начинали какой-нибудь вооруженный конфликт, и только Трамп от этого удержался. Надо думать, удержится и теперь, а то, что усиление давления на Мадуро совпало по времени с антинаркотической операцией ВС США в регионе, это действительно просто совпадение - интервенции не будет. Во всяком случае, пока. Как минимум, до конца карантина.

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