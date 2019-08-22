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22 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект

Филипе Ньюси нуждается не только в российских инвестициях, но и в военной помощиФото: Владимир Гердо/ТАСС
В Москву с визитом прибыл президент Мозамбика Филипе Ньюси. Эта южноафриканская страна с автоматом Калашникова на государственном гербе не так давно проснулась сказочно богатой, но получила такие проблемы, от которых кровь стынет в жилах. Россия может помочь, что окупится для нее сторицей. Но для этого придется ввязаться в весьма опасное предприятие. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Мадуро предусмотрел всё, кроме предательства

Диосдадо Кабельо и Николас МадуроФото: Miraflores Palace/Reuters
После бесплодных попыток превратить лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо в главу государства и свергнуть президента Мадуро, в Вашингтоне решили сменить тактику. Теперь ставка сделана на предательство, и кандидат в предатели найден - это Диосдадо Кабельо, доверенное лицо Уго Чавеса и один из наиболее влиятельных политиков Венесуэлы. Но почему именно он? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

Алексей Алешковский, сценарист
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...

Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

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          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

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              Мадуро предусмотрел всё, кроме предательства

              Диосдадо Кабельо и Николас Мадуро   22 августа 2019, 08:24
              Фото: Miraflores Palace/Reuters
              Текст: Владимир Добрынин

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              После бесплодных попыток превратить лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо в главу государства и свергнуть президента Мадуро, в Вашингтоне решили сменить тактику. Теперь ставка сделана на предательство, и кандидат в предатели найден - это Диосдадо Кабельо, доверенное лицо Уго Чавеса и один из наиболее влиятельных политиков Венесуэлы. Но почему именно он?

              И Венесуэла в целом, и большая часть ее руководства уже давно обложены санкциями. Мало этого, Вашингтон раз от раза обещает организовать морской «санитарный кордон», чтобы отрезать страну от остального мира. Без толку: Каракас нищает, но не сдается, а президент Николас Мадуро упрямо дает понять, что игра будет вестись только на его условиях.

              Поэтому, согласно информации ряда американских и испаноязычных СМИ, США решили действовать адресно и приступить к переговорам с людьми из венесуэльской элиты, чтобы перетянуть их на свою сторону.

              Выбор американских стратегов пал на третье лицо Боливарианской Республики – Диосдадо Кабельо.

              Товарищ капитан

              В свои 56 лет Кабельо – голос и кулак наиболее радикального крыла чавизма. Дослужившийся в армии лишь до капитана, он гораздо больше преуспел в политике, став правой рукой президента Николаса Мадуро, который вовсе не имел военного прошлого. Его официальный статус включает в себя вице-президентство в Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и руководство Национальным учредительным собранием – органом, который специально создавался в качестве альтернативы оппозиционной Национальной ассамблее (парламенту) и должен был впоследствии принять на себя парламентские функции (пока два законодательных органа существуют параллельно, обвиняя друг друга в нелегитимности).

              Сосредоточение (по данным ЦРУ) в руках Кабельо рычагов управления ударными группами чавистской революции, так называемыми коллективами, делают его несущей колонной для всей политической структуры страны. Соблазнить его означает натянуть струну, создать напряжение во всей конструкции власти. Достаточно будет одного удара в нужную точку, чтобы все рухнуло.

              На ваш взгляд

               
              Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро?



              Обсуждение: 197 комментариев
              Будучи формально третьим (после президента и вице-президента), Кабельо почти везде первый. Он руководит деятельностью ЕСПВ по всей стране, он постоянно в эфире, его голос гремит из радиоприемников. Его можно было бы назвать шоуменом – из тех, каким был Трамп, но есть разница: шоу у Кабельо исключительно политического и патриотического характера, никакой развлекухи вроде рестлерских боев или игры «Кандидат».

              Телепрограмма Диосдадо Кабельо носит говорящее название – Con Mazo Dando. В буквальном переводе – «Поколачивая молотком». Но mazo – молоток не обычный для забивания гвоздей, а деликатный – резиновый, деревянный или полипропиленовый, с помощью которого кладут кафельную плитку. То есть инструмент, которым голову не проломишь. Но мягко вколотить в нее нужные мысли можно, чем Кабельо и занимается.

              Недавно он заявил в прямом эфире, что «готов встречаться с представителями США когда угодно и где угодно для того, чтобы вести переговоры о независимости Венесуэлы», но «только с разрешения и по поручению президента Мадуро». Более наглядного проявления лояльности первому лицу придумать трудно.

              По мнению американских разведчиков, этот отставной капитан «имеет веса больше, чем все венесуэльские генералы и адмиралы вместе взятые».

              Даже сам Мадуро, выступая в Con Mazo Dando, выглядит не президентом, а приглашенным гостем.

              Кстати, свое заявление о том, что делегация венесуэльского правительства больше не будет принимать участие в переговорах с оппозицией на Барбадосе, Мадуро сделал в эфире ток-шоу Кабельо.

              В США бытует мнение, что военный мятеж 30 апреля захлебнулся по причине вето, наложенного Кабельо на активные действия генералитета. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино «уже был готов отдать приказ войскам». Однако, как свидетельствует информация, дошедшая до члена Совета по национальной безопасности США Маурисио Клавер-Кароне, Кабельо желал снять сливки с этого выступления, но увидел, что его роль будет выглядеть недостаточно значимой – и отдал команду войска не поднимать.

              Именно поэтому, когда стало ясно, что ставка на самозванца Хуана Гуайдо провалилась, Белый дом решил, по выражению испанского издания El Confidencial, постучаться в двери квартиры Кабельо.

              По сообщениям анонимных источников Asosiated Press, на Диосдадо уже выходили люди, близкие к администрации Дональда Трампа.

              Наркобарон, коррупционер, умница

              Разумеется, высокопоставленные анонимные источники влиятельных СМИ (как и сами влиятельные СМИ) могут попросту врать. В любом случае подобные материалы решают сразу две задачи. С одной стороны, они демонстрируют, что окружение Мадуро не монолитно и, стало быть, податливо. С другой – дают понять, что податливые фигуры будут поняты, приняты и обласканы, а признание ими ошибочности некоторых шагов позволит заслужить прощение международной общественности.

              Параллельно теми же СМИ распространяется информация о том, что Кабельо является наркобароном, руководителем отмывающей деньги мафии и коррупционером. И вряд ли это является поводом, чтобы характеризовать главу Учредительного собрания в качестве положительного героя, способного спровоцировать кого-то в Штатах на рукоплескание. Но, перефразируя Сталина, «другой влиятельной персоны в венесуэльском истеблишменте у нас для вас нет».

              Это не означает, что американцы больше ни на кого выходить не станут. Но говорит о том, что другие кандидаты будут отрабатываться спустя рукава и без ожидания большого эффекта. По крайней мере, пока.

              С самим Кабельо, по данным испаноязычного издания США Axios, предварительная беседа уже была проведена в июле. Скорее всего – в ходе переговоров на Барбадосе.

              «В ближайшее время ожидается новая. Предполагается, что ее темой будет раздача Вашингтоном индульгенций тем высокопоставленным чинам режима Мадуро, кто поможет Кабельо свалить систему», – отмечает газета, подчеркивая, что «у американцев нет намерений усадить Диосдадо Кабельо в главное кресло Дворца Мирафлорес в Каракасе сразу после этого».

              Скорее всего, всем, кто переметнется на сторону неприятеля, в лучшем случае пообещают спокойную жизнь на украденные миллионы. Которые, впрочем, могут и отобрать: предателей никто не любит.

              Как в старой сказке

              «Филин слетел с дерева, сел Урфину Джюсу на плечо и тихо сказал:

               Страшила предусмотрел все, кроме измены... Видишь вон того толстяка, который больше всех суетится и громче других славит Страшилу? Это Руф Билан, рассчитывавший стать правителем Изумрудного города после Гудвина. Но трон достался Страшиле».

              Диосдадо Кабельо стоял плечом к плечу с Уго Чавесом с 1992 года, воевал вместе с ним, прожил его взлеты и падения. Но президентское кресло досталось не ему, а Мадуро, жена которого была тем самым адвокатом, что вытащила венесуэльского команданте из тюрьмы.

              Вряд ли во властных кругах США читали «Урфина Джюса и его деревянных солдат». Но в истории полно других примеров, доказывающих, что ситуация, когда предают ближайшие соратники – не выдуманная. Потому ее нельзя сбрасывать со счетов.

              А пока что Диосдадо Кабельо продолжает производить впечатление преданного борца за дело команданте Чавеса:

              «Я действительно чувствую себя свободным, когда империализм охотится за мной, скромным солдатом революции. Это закаляет меня и придает мне сил в борьбе за счастье нашего народа», – написал он в Twitter, когда прочел о намерениях Вашингтона договориться с ним о сдаче Боливарианской Республики.

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