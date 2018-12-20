Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Кажется, в Венесуэле перешли к жесткостям. Слава Богу. Давно пора. Этот хаос не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю.

«Николас Мадуро призывает политически отключить Хуана Гуайдо на 15 лет, – поделилась соображениями с читателями испанская АВС. – По команде президента страны Генеральный контролер республики Элвис Аморосо заявил об отстранении Хуана Гуайдо от должности председателя парламента и запрете ему занимать ответственные посты во власти в течение ближайших полутора десятков лет».

Генеральный контролер Венесуэлы лишил Гуайдо права занимать ответственные должности на 15 лет. Вменил он самозванцу растрату примерно 94 тысяч бюджетных долларов за 90 заграничных поездок. Подтверждающие документы, на что потрачены деньги не представлены. Растрата средств, конечно, та еще формулировка, но ведь и Аль Капоне в свое время посадили не за бутлегерство и гангстеризм, а за неуплату налогов.

Вся западная пресса, естественно, поднялась на защиту самозванца, с которым венесуэльские власти и так долго возились, пытаясь вернуть его в правовое поле, отрезвить и как-то воспрепятствовать фантазиям человека, который «если ж с безработы загрустится, сам себя уверенно и быстро назначает – то военным, то юстиции, то каким-нибудь еще министром». А то ведь, не ровен час… За день до этого события Гуайдо, отличающимся языком, который никакие зубы удержать не могут, проболтался о назначенной дате свержения Мадуро – 6 апреля. То, что у президента Венесуэлы после таких слов, которые назвать неприкрытой прямой угрозой жизни и здоровью ответственного лица, не будет перебором, лопнуло терпение – в общем-то, не удивляет. Удивляет, наоборот, почему он так долго терпел.

В беспорядках и хаосе в Боливарианской республике виноват сам Мадуро. Он был слишком мягок, не уловил момент, когда словесная перепалка перешла к действиям оппозиционеров, квалифицируемых в уголовном кодексе как «насилие» и «преступление против общества». Действующего президента проверяли на решительность и провоцировали на силовые действия не однажды и до настоящего момента проверку он, честно сказать, не выдерживал.

В конце марта 2017 Верховный Суд Венесуэлы отстранил от власти Национальную Ассамблею (парламент страны), контролируемую оппозицией, не скрывающей своей ориентации на США и обладание поддержкой зарубежных антипрезидентских сил.

«Пока Национальная Ассамблея будет вне закона, функции парламента будут исполняться напрямую Верховным Судом», – это официальное заявление было опубликовано в прессе.

Вне закона НА пробыла целых два дня. 1 апреля Верховный Суд вернул ей полномочия. Почему? Оценка СМИ Запада и Востока единодушна: после отстранения парламента республики от власти международное давление на Николаса Мадуро резко возросло. Президент пошел на попятную, хотя, может быть и из лучших побуждений «ребята, давайте жить дружно». А ребята решили, что теперь им все можно – наказания-то не последовало.

В июне 2017 Мадуро в ходе одного из выступлений с пафосом произнес: «Если бы Венесуэла была погружена в хаос и насилие, если бы была разрушена революция, мы пошли бы в бой, никогда не сдались бы. И того, чего нельзя добиться голосами, добились бы оружием. Мы бы освободили нашу родину с оружием в руках».

Через несколько дней после этого угнанный оппозиционерами-полицейскими вертолет обстрелял здания Верховного Суда и МВД республики. Действия группы, возглавляемой экс-морским пехотинцем Оскаром Пересом были определены, как теракт, против членов банды возбудили уголовное дело, заявили о связях Переса с ЦРУ… Уже тогда было ясно, что и армия и полиция нуждаются в глобальной проверке на лояльность президенту и чистке кадров, но Мадуро на это не отважился. А решил «пойти другим путем» – созвать новый орган с функциями парламента, Национальную Коституционную Ассамблею (НКА).

Мыслилось, что НКА, избранная 30 июня 2017 года низложит оппозиционную НА, внесет необходимые поправки в Конституцию и станет тем парламентом, который рука об руку с президентом займутся налаживанием жизни в стране и выводом ее из кризиса. 19 августа Национальная Конституционная Ассамблея, называемая также Учредительным Собранием, проголосовала за сложение с Национальной Ассамблеи парламентских полномочий. Национальная Ассамблея ответила Конституционной, что не подчинится ее решению.

НКА не признали более 40 стран. На Мадуро это подействовало – только так можно объяснить, что оппозиционная НА поражена в правах так и не была. Президент решил не нагнетать обстановку и просто дождаться истечения полномочий противника в 2021 году.

Вот только противник тоже в курсе, когда истекает его срок. И потому переходит к активным действиям, выразившимся и в самопровозглашении Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента и записи «5000 солдат в Колумбию» в блокноте Болтона и требовании Дональда Трампа прекратить военно-экономическое сотрудничество России с Венесуэлой.

Решение генерального контролера дает ощущение, что Мадуро наконец-то начал действовать жестко на подавление проамериканских деятелей. Пока президент Венесуэлы пытался в одиночку выстоять против внешнего давления (США, Организация Американских Государств, группа Лима). Сегодняшняя смелость и решительность Николаса Мадуро наводит на мысль, что он заручился-таки поддержкой Росси, которой совсем не улыбается потерять вложенные в венесуэльские проекты миллиарды (в США уже объявили, что «Москва инвестированные в Венесуэлу деньги обратно не получит). Теперь, когда его загнали в угол Штаты и ОАГ, он решил пойти по пути Башара Асада.

Сегодня работа Николаса Мадуро сродни работе врача: ему приходится сделать пациенту больно, чтобы потом тому было хорошо.