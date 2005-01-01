Вован и Лексус провели гениальную разведоперацию против США

Поистине сенсационными оказались итоги переговоров между «президентом Швейцарии» (за которого выдавали себя российские пранкеры) и спецпредставителем Госдепа США по Венесуэле. Элиотт Абрамс поверил звонившим - и выдал им истинные намерения Вашингтона по отношению к этой стране. Как это произошло - и причастны ли к этой операции спецслужбы России?

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили от лица президента Швейцарии Ули Маурера спецпредставителю Госдепа США по Венесуэле Элиотту Абрамсу. В ходе разговора они обсудили венесуэльские счета в вымышленном банке Limpopo. Это случилось 19 февраля, а затем они связались с Абрамсом вторично и ненароком получили от него информацию о том, что США не собираются военной силой вторгаться в Венесуэлу, а только имитируют давление.

Развитие событий и содержание их общения карикатурны. Лексус и Вован (будем называть их так, как им привычнее, хотя Столяров и Кузнецов – вполне взрослые дядечки и достойны обращения не по подростковым кличкам) не просто смешно поговорили с Элиоттом Абрамсом, как с каким-нибудь Порошенко, а вынудили его к практическим действиям. От лица ничего не знавшего президента Швейцарии они снабдили американского спецпредставителя по Венесуэле фальшивой информацией о якобы наличии в Швейцарии секретных счетов Николаса Мадуро и его людей. Абрамс эту информацию не просто скушал, но и обрадовался, настоял на блокировке этих «счетов» и даже послал официальное распоряжение в Минфин США подготовить новый пакет санкций против несуществующих счетов.

Затем на Лексуса и Вована уже самостоятельно, но с подачи Абрамса вышел Карлос Веккьо – «посол» Гуайдо в США, главное связующее звено между Вашингтоном и венесуэльской оппозицией. Пранкеры снабдили его дополнительной информацией о новом «фонде Мадуро в Швейцарии», приписав туда для смеха в качестве доноров Ксению Собчак, Дмитрия Быкова и бывшего адвоката Марка Фейгина, и попросили Веккьо обнародовать эти данные. Что он и сделал в своем твиттере, который читают 900 тысяч человек.

Карлос Веккьо – человек очень молодой и неопытный. Главные его достоинства – хорошее знания английского и привлекательная внешность (молодость и внешность – сейчас главные козыри венесуэльской оппозиции), так что информацию из своего твиттера он до сих пор не удалил. Но подскажут скоро.

Вслед за Абрамсом и его янычаром Веккьо абсолютно фальшивую информацию скушали все мировые СМИ. Их легковерие объясняется тем, что фейк был «освящен» персоной американского спецпредставителя по Венесуэле – таким фигурам принято верить по определению, какую пургу бы они не несли.

Проверять слова Вована и Лексуса никто не стал, включая самого Эллиотта Абрамса, что по своему трогательно. Человек руководит целым взрывоопасным направлением внешней политики сверхдержавы, ему подчиняются генералы Пентагона и целые директораты ЦРУ, а ему даже в голову не приходит перепроверить неожиданно прилетевшую к нему «самоходом» информацию. Это уже вопрос о том, как устроена американская государственная система, которой так любят восторгаться некоторые представители нашего либерального спектра.

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При этом Абрамс не какой-нибудь мальчишка с Уолл-стрит. Он давно живет на свете, руководил ближневосточным направлением американской политики, отвечал, будучи евреем, за арабо-израильское урегулирование. Он входит в Американский комитет за мир в Чечне (есть такой до сих пор) и член тучи тайных обществ вместе со своим знаменитым тестем – мыслителем (это профессия) Норманом Подгорецем, уроженцем Западной Украины, автором высказывания «защита Израиля должна быть ключевым фактором обороны США».

На этом историю можно было бы заканчивать, она уже самодостаточна. Швейцарцы, когда до них дойдет, обидятся, Абрамс не застрелится, Веккьо останется на своем посту, а мировые СМИ скопом промолчат, поскольку признаваться в собственной глупости и ангажированности не любят.

Но между Лексусом и Вованом в обличье президента Ули Маурера с одной стороны и спецпредставителем Абрамсом с другой состоялся второй телефонный разговор. В нем проникнувшийся доверием Абрамс поведал, что США не намерены всерьез вторгаться в Венесуэлу, а лишь оказывают психологическое и экономические давление на венесуэльскую армию. Абрамс подробно рассказал, что вторжение возможно только в случае «суицидальных действий» со стороны правительства Мадуро типа «нападения на американское посольство».

Эта информация тянет на серьезный разведывательный успех. Лексус и Вован на практике осуществили гениальную разведывательную операцию, в которой все было как по нотам и учебникам. К Эллиоту нашли эксклюзивный подход, предоставили ему «важную» для него дезинформацию. Затем для укрепления доверия выдали еще одну порцию дезы, полезной в работе, и заставили ее публично использовать. И когда доверие с «агентом» было окончательно установлено, вынудили его выдать сверхсекретные данные о стратегических военно-политических планах США в отношении Венесуэлы.

Орден, новая дырочка на погонах, почет и уважение

В теории Лексус и Вован совершенно не обязательно должны сотрудничать с российскими спецслужбами. Начинали они, как и пранкеры всего мира, с безобидных розыгрышей звезд шоу-бизнеса, но затем политизировались, что абсолютно не доказательство. У людей просто может быть ярко выраженная политическая и общественная позиция.

Вопросы могут возникнуть к техническому и материальному обеспечению таких акций. Просто так позвонить Порошенко и назваться Столтенбергом или Абрамсу, конечно, можно, но эффект будет не тот. Надо знать технические моменты: на какой из телефонных номеров выходить, кто возьмет трубку, как в каждом случае выстроен протокол связи и множество подобных дипломатических тонкостей. На стороне пранкеров должна быть аппаратура, имитирующая, что звонок поступил именно из Берна, но это как раз просто для хакера со стажем. Другое дело, что они должны были несколько недель поддерживать имитацию подключения к приемной Ули Маурера, чтобы продолжать оперативную игру, если уж мы пользуемся словарем разведки. Это затратно, а никакой финансовой выгоды от общения с Абрамсом они очевидно не получили.

Лексус и Вован традиционно уходят от ответа на вопрос о спонсорах, но никогда особенно не скрывали, что таковые есть.

Что же касается знаний протокольных моментов, то ранее они говорили, что каждый подобный пранк требует длительной организационной подготовки именно научно-познавательного и страноведческого характера. И с этой целью они консультируются со специалистами, знакомыми с практикой того, как те или иные официальные лица иностранных государств контактируют с внешним миром путем телефонной и иной связи. Вопреки распространенному мнению, это не такая уж секретная информация. Специалисты эти, как правило, уже в отставке.

Отдельная история – манера речи и ведения беседы. Недостаточно просто подключить к аппаратуре программу, имитирующую голос Ули Маурера. Необходимо поддерживать нужный темп речи, не делать пауз для «подумать» и точно представлять себе, что сказал бы президент Швейцарии в тот или иной момент беседы. Это требует особых навыков актерской речи и изучения профиля того же Маурера. Как минимум несколько часов слушать как он говорить, чтобы «стать» им.

Но и этого недостаточно. Требуется четкое понимание того, как ведется такая беседа. Для этого, как минимум, надо быть погруженным в детали международной обстановки и внутренние обстоятельства. И здесь также необходима помощь специалистов, набраться такого по википедии не получиться. И не исключено - что это специалисты какой-либо разведслужбы.

Альтернативная версия событий состоит в том, что американцы могли понять, что их разводят, и «впарили дезу» в ключевой момент. Все расслабятся, а они в этот момент и высадят в Венесуэле десант.

Теоретически это возможно. Профессиональная деформация сознания разведчика состоит как раз в том, что люди начинают просчитывать аж пять-шесть вариантов такой вот взаимной дезинформации, что превращает оперативную игру в многослойный пирог поисков наслоенных друг на друга пластов обмана. Это может длиться десятилетиями, и до сих пор идут разбирательства про некоторых перебежчиков времен «холодной войны», а не подстава третьего уровня ли они.

Но против такой логики в нашем случае работает факт того, что Абрамс и Веккьо уже нанесли себе непоправимый удар по репутации, предав огласке фальшивую информацию о «счетах Мадуро в Швейцарии». На это сторонники многоходовок ответят, что так оно и было задумано, а затем великого ума мужчина Эллиотт Абрамс расскажет, как он замечательно развел русских, а его официальные поручения Минфину США о введении санкций против мифических швейцарских банков были с его стороны то же элементом оперативной игры.

На ваш взгляд Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб? Да

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Спор этот можно продолжать до бесконечности. Тем более, что Абрамс действительно может так поступить задним числом, спасая даже уже не личную репутацию, а репутацию администрации США в целом. Он в «Иран-констрас» участвовал и уголовный срок за это получил, ему соврать в оперативных целях раз плюнуть.