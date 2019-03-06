В Венесуэле прокомментировали розыгрыш спецпредставителя США российскими пранкерами

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес назвал трагичным розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), которые позвонили спецпосланнику США Эллиотту Абрамсу от лица президента Швейцарии Ули Маурера.

«Они (США) – самая могущественная в мире империя, и два русских шутника смеются в лицо специалисту по смене режима и другим тонкостям... Если бы это не было так трагично, это было бы смешно», – написал Родригес Twitter.

Отмечается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал ретвит этого сообщения, передает РИА «Новости».

Напомним, от имени Маурера Лексус и Вован позвонили Абрамсу и заявили, что в швейцарском банке «Лимпопо» есть счета людей из ближайшего круга Мадуро, а также счета крупных компаний Венесуэлы. Абрамс потребовал незамедлительной заморозки счетов.

По итогам телефонного разговора с пранкерами также связался «посол нового правительства Венесуэлы» Карлос Веккьо. От имени президента Швейцарии Абрамсу и послу Веккьо был направлен список венесуэльских чиновников, счета которых якобы были обнаружены и заблокированы. По этому поводу Веккьо даже успел дать интервью.

Пранкеры Вован и Лексус известны тем, что разыгрывают знаменитостей и высокопоставленных зарубежных политиков. Среди самых известных розыгрышей – звонки главе британского МИД Борису Джонсону, президенту Украины Петру Порошенко и постпреду США при ООН Никки Хейли.