С-400 в Турции: зонт в дождливую погоду

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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США остались без ключевых военных союзников

Германия и Франция отказались поддерживать США в Персидском заливеФото: Francois Mori/AP/ТАСС
От США отвернулись два главных союзника по НАТО – Германия и Франция. Берлин и Париж отказались создавать коалицию против «иранской агрессии» и посылать свои корабли в Персидский залив. По мнению экспертов, отказ европейцев вряд ли повлияет на военные планы США, но станет отправной точкой для возрождения Европы как самостоятельного центра силы. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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С-400 в Турции: зонт в дождливую погоду

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах. Мало кто в России надеялся, что Турция пойдет на разрыв с США и, невзирая на издержки санкций, завершит сделку. Подробности...

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              С-400 в Турции: зонт в дождливую погоду

              Андрей Сушенцов
              Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
              		5 августа 2019, 21:20

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              Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах на континенте. Мало кто в России надеялся, что турецкое руководство решится пойти на прямой разрыв с США и вопреки предупреждениям, невзирая на издержки санкций и политическое давление, всё же завершить сделку.

              Настоящую оторопь испытали в США, где полагали, что экономическое давление, исключение Турции из программы по производству новых многофункциональных истребителей F-35, в которой Анкара была полноправным участником и производителем некоторых компонентов, будет достаточным для того, чтобы аппетит турецкого руководства к военно-техническому сотрудничеству с Россией угас. Не меньше оказались удивлены европейские союзники, которые на фоне других проблем меньше всего готовы к сложным разбирательствам с Турцией и не хотели бы выносить сор из избы, касающийся разногласий внутри НАТО.

              И всё же российско-турецкая сделка оказалась реализована и первые компоненты российских противовоздушных систем были доставлены в Турцию. Для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана это стало крупной внутриполитической победой. После серии неудач на выборах глав крупных городов, включая Стамбул, где к власти пришли лидеры оппозиции, Эрдогану вновь удалось объединить общественность под лозунгом защиты Родины.

              Практически вся турецкая пресса поддержала дислоцирование новых систем ПВО – в публикациях сквозило злорадство, которое было обращено к союзникам по НАТО и прежде всего к США. В изображениях и инфографике, демонстрирующих возможности российских систем противовоздушной обороны, фигурировали самолёты американских и европейских производителей, недвусмысленно намекая, с чьей стороны Турция ожидает нападения.

              Со стратегической точки зрения Эрдоган также укрепил суверенитет Турции, получив в своё распоряжение одну из наиболее совершенных оборонительных систем, которая закрывает значительные участки воздушного пространства для враждебной авиации. С точки зрения турецких властей, эти оборонительные системы оказались более важными, чем получение, вероятно, наиболее совершенных в мире систем нападения – многоцелевых самолётов F-35.

              Фото: Depo Photos/ZUMA Wire/ТАСС

              Россия тем самым выступила как провайдер суверенитета, позволив Турции отстроиться от американских гарантий безопасности. Выражаясь метафорически, Москва раздаёт нуждающимся зонты в дождливую погоду. Стратегическое значение этой сделки гораздо значительнее положительного эффекта, который она оказывает на российско-турецкие отношения. Всё большее число стран, стремящихся к обеспечению суверенитета в международных делах, будут смотреть на Россию как на провайдера этого суверенитета.

              Однако с точки зрения региональной политики ситуация не становится проще. Россию и Турцию продолжают разделять разногласия по будущему урегулированию в Сирии. Российско-турецко-иранский триумвират до сих пор носит тактический характер, хотя есть тенденция к его расширению на смежные сферы.

              Неожиданным благоприобретателем от этого развития событий становится Греция, аргументы которой против Турции внутри НАТО получают новый резонанс. Одновременное вступление Греции и Турции в НАТО в 1952 году происходило в контексте внешней угрозы со стороны Советского Союза, которая на время позволила притупить вражду греков и турок. Ныне эта конструкция больше не работает. И хотя НАТО – не та организация, которая принимает резкие решения в отношении своих членов, антитурецкие усилия греческой дипломатии могут дать новый толчок к дискуссии об исключении Турции из НАТО.

              Российско-турецкая сделка также важна с точки зрения формирования прецедента военно-технического сотрудничества России с одной из ведущих стран НАТО. Турция обладает второй по численности армией блока и является в стратегическом смысле автономным от США игроком. Укрепление её самостоятельности играет против единства внутри НАТО и укрепляет тенденцию на полицентричность в мире. Но это не означает, что российско-турецкие отношения обречены на стабильное поступательное развитие. В них случаются эпизоды конфронтации, последний из которых произошёл в 2015 году, и стороны не застрахованы от этих эпизодов в будущем.

              По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что Турция выиграла от этого развития событий. Несмотря на американское экономическое и политическое давление, Турция укрепила собственный суверенитет и в конечном счёте в глазах сограждан этот шаг оказался оправдан. Теперь мяч на стороне Соединённых Штатов, которые вынуждены менять игру и отказываться от резких слов. Теперь госсекретарь Майк Помпео призывает Турцию не развёртывать полученные российские системы ПВО. В этом ослаблении давления видно нежелание американцев углублять конфронтацию.

              Турция остаётся ценным союзником в регионе – на её территории дислоцировано американское ядерное оружие и она является ценным источником информации о террористических сетях на Ближнем Востоке. Американцы не будут жертвовать столь ценным союзником.

              Происходящее является новым симптомом складывания полицентричной системы, в которой каждая страна выступает в защиту своих собственных интересов, всё меньше полагаясь на многосторонние гарантии и союзы. Эта система менее предсказуема, чем биполярность или период доминирования США. Она представляет значительные возможности для российской внешней политики. Однако одновременно, в силу всё более усложняющегося характера международных отношений, она представляет и проблему, поскольку вынуждает смотреть на всех партнёров как на потенциальных противников.

              Полученные Анкарой оборонительные системы теперь становятся существенным ограничением и для потенциального российского давления. Переданные Россией Турции оборонительные системы укрепляют её суверенитет на всех флангах.

              Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»


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