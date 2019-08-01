C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

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1 августа, четверг  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

Самолет-невидимка F-35 оказался вполне себе заметен для русских зениток С-400Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
Поставка российских комплексов С-400 в Турцию приносит неожиданный эффект. В США предложили Анкаре выключать «Триумфы» на время полетов новейших истребителей F-35.Там боятся, что системы ПВО не только передадут Москве коды «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО. Выходит, самый современный «самолет-невидимка» пятого поколения США не такой уж и малозаметный? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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Так кто же начал Вторую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Вопреки распространенным заблуждениям, в большой европейской войне были заинтересованы не только и не столько немцы, сколько прежде всего англичане и американцы, опасающиеся роста могущества Германии и России. Подробности...
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Уличные выступления в России стали природным явлением

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия – и общество, и элиты, и государство – освобождается от восприятия уличных протестов как судьбоносного инструмента влияния на власть, просто потому, что те раз за разом демонстрируют свою неэффективность. Подробности...
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              C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

              Самолет-невидимка F-35 оказался вполне себе заметен для русских зениток С-400   1 августа 2019, 14:14
              Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
              Текст: Александр Колпаков

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              Поставка российских комплексов С-400 в Турцию приносит неожиданный эффект. В США предложили Анкаре выключать «Триумфы» на время полетов новейших истребителей F-35.Там боятся, что системы ПВО не только передадут Москве коды «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО. Выходит, самый современный «самолет-невидимка» пятого поколения США не такой уж и малозаметный?

              С помощью проданных Турции комплексов С-400 Москва сможет взломать систему «свой-чужой» передового американского истребителя F-35, а также следить за его перемещениями. Такой сценарий в среду изложили американские военные эксперты. Издание Defence News попыталось предложить свое оригинальное решение по совместному использованию российской ЗРС С-400 «Триумф» и американского истребителя пятого поколения F-35.

              Ранее Вашингтон много месяцев угрожал Анкаре наказать ее за покупку российских комплексов. Однако на прошлой неделе президент Дональд Трамп решил воздержаться от санкций. Все угрозы США оказались блефом. Госсекретарь Майк Помпео лишь попросил турок хотя бы не ставить комплексы на военное дежурство, то есть не разворачивать.

              После этого поставки F-35 в Турцию вновь перестали казаться фантастикой, и военные эксперты принялись думать, как эти вооружения смогут ужиться в рамках одной страны – члена НАТО.

              По прогнозу Defence News, радары «Триумфа» смогут непрерывно отслеживать американские истребители, что лишит их скрытности. Более того, внедрение С-400 в систему ПВО НАТО позволит России многое узнать о комплексах разведки и воздушного наблюдения противника. Также возможны утечки работы системы «свой-чужой» истребителя, поскольку оба образца техники компьютеризированы.

              Для решения проблемы Defence News предлагает, во-первых, отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400. Вторая мера – выключать «Триумфы» во время полетов F-35. «Это сильно снизит эффективность С-400, но это часть цены, которую Эрдоган должен был бы заплатить», – заключает издание.

              О сильных сторонах С-400 в середине июля с восхищением рассказывал и американский аналитический центр Stratfor, который известен как «теневое ЦРУ». По его оценке, комплекс обладает очень «впечатляющими» тактико-техническими характеристиками, не имеющими аналогов в своем классе.

              Однако эффективность комплекса зависит напрямую от навыков управляющего им боевого расчета и условий окружающей обстановки, цитировал RT доклад Stratfor. Среди «невероятных возможностей» русского комплекса аналитики также упоминали и умение «обнаруживать стелс-авиацию», увеличенную по сравнению с С-300 дальность обнаружения целей, возможность поражать воздушные цели различных типов и многое другое.

              Впрочем, публичные опасения американских экспертов могут быть сильно преувеличены, полагает военный аналитик Александр Гольц. По его мнению, такие публикации отражают тот факт, что американцы просто больше не доверяют турецким союзникам.

              «В командных пунктах С-400 будут сидеть не российские военные, а турецкие – они-то и могут узнать все секреты F-35.

              Или же американцы считают, что коварные русские внесут в электронику С-400 некие жучки, которые в автоматическом режиме будут посылать информацию в Москву? Но это все относится к области конспирологии», – сказал Гольц газете ВЗГЛЯД.

              У собеседника также вызвала удивление идея Defence News выключать «Триумф» во время полетов F-35. «Этот совет не имеет никакого отношения к реальности. Как бы ни был истребитель обеспечен технологией «стелс», при определенных обстоятельствах он все равно виден на радаре», – пояснил Гольц.

              Начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000–2008 годах, генерал-лейтенант Александр Горьков тоже уверен: даже если F-35 попытается перехитрить российский зенитный комплекс, «С-400 в любом случае его увидит – пусть и на меньшей дальности, ведь локационная мощность «четырехсотых» очень приличная».

              Горьков убежден, что американцы по-прежнему чувствуют себя уязвленными действиями Анкары. «Никакой тут военной стратегии нет. Это чисто политическое решение США, они пытаются показать, что все еще способны влиять на Турцию как на своего союзника. В любом случае приобретенные С-400 и F-35 станут собственностью непосредственно Турции», – сказал генерал газете ВЗГЛЯД.

              Как известно, истребитель F-35 разрабатывался с середины 90-х годов, а в войска США начал поступать в 2015 году. Самолет называют одним из наиболее передовых образцов военной техники и при этом одним из самых дорогих – разработка стоила более 50 млрд, а продавать его планируется по цене от 80 до 100 млн долларов за машину. При этом львиная доля расходов ушла как раз на оснащение самолета «стелс-технологиями». При этом малозаметность истребителя была положена во главу угла, ради нее конструкторы пожертвовали маневренностью, управляемостью и другими свойствами самолета.  

              Несмотря на дороговизну, F-35 уже покупают страны-союзники США, среди которых Израиль, Канада, Великобритания, Япония, Италия и другие. Турция является не только заказчиком F-35, но и производителем части его компонентов. В планах Анкары было закупить до ста этих истребителей.

              При этом, согласно контракту с Москвой, Анкара получит два дивизиона С-400, плюс некоторые технологии производства. Первая партия «Триумфов» уже прибыла в первой половине июля.


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