Россия может заменить Турции американский F-35

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18 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Рубль в августе ждет серьезное испытание

Что ждет рубль к концу годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть. Подробности...
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В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
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Родительский долг стал уголовно наказуемым

Для облегчения страданий Мише Абакумову нужно лекарство, которого официально нет в РоссииФото: facebook.com/lida.moniava
Семью часами допроса закончился для Елены Боголюбовой поход на почту за лекарством для тяжелобольного сына. Дела за контрабанду «запрещенного препарата», по всей видимости, уже не будет – ведь история женщины дошла до Кремля. Но случаи, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел, в России не новы. И ситуация пока никак не меняется.  Подробности...
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Туркмения может стать новой проблемой России

Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищетыФото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Крымская дорога как символ России

Андрей Бабицкий, журналист
Убогая инфраструктура, доставшаяся полуострову в наследство от украинской мачехи, тормозила его развитие. Сейчас Крым подтягивают до общероссийских стандартов, хотя, может быть, где-то поднимают планку чуть выше. Подробности...
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Хорошо тому живется, у кого одна нога

Максим Соколов, публицист
Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал распад СССР счастливым событием не только для поляков, но также для русских, украинцев, грузин и всех остальных. Это либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие. Подробности...
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«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
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              Россия может заменить Турции американский F-35

              Турция производила комплектующие для американского самолета пятого поколения F-35   18 июля 2019, 16:45
              Фото: Joe Giddens/PA Images/TASS
              Текст: Иван Абакумов,
              Александр Колпаков

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              Госкорпорация «Ростех» готова поставить Турции истребители Су-35. Так Москва отреагировала на решение США изгнать Анкару из программы создания самолета пятого поколения F-35 в качестве наказания за покупку ЗРК С-400. Власти Турции, похоже, готовы перетерпеть «пагубные последствия» разрыва авиационного контракта с американцами. К каким военным и геополитическим последствиям приведет американо-турецкий скандал?

              Россия готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Предложение, которое сделали в Москве – логичное следствие очередных угроз, которые прозвучали в адрес Турции из Вашингтона.

              США пригрозили Турции «пагубными последствиями» покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме заявили, что закупка российских зенитно-ракетных комплексов делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. «F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения его продвинутых возможностей», – пояснила пресс-секретарь администрации Трампа Стефани Гришем.

              А накануне в Вашингтоне припугнули турецких партнеров масштабными финансовыми потерями. Как утверждала замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, Турция «не получит более 9 млрд долларов, которые, как предполагалось, она могла бы получить благодаря своему вкладу в программу F-35 за все время ее действия».

              США, как известно, активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 «Триумф» у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. В минувшую пятницу Турция отчиталась в получении первой партии российских зениток.

              Эксперты полагают, что угрозы «бить долларом» не беспочвенны, хотя сумма потерь, обозначенная в Вашингтоне, может быть и завышенной. «Турция вложила в программу истребителя F-35 около 2 млрд долларов. Если Анкара вдруг выйдет из контракта, ей придется платить неустойку, которая в два раза превысит начальную сумму», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов.

              Судя по сообщениям Пентагона, дополнительно раскошелиться придется и американскому бюджету. На прошлой неделе в минобороны США заявили: на программу истребителя F-35 необходимо направить дополнительные 200 млн долларов из-за «потенциального применения санкций» в отношении неуказанных зарубежных стран. Средства военному ведомству необходимы для того, чтобы «найти новых поставщиков различных компонентов» для F-35. Издание The Drive предположило, что «неуказанной страной», скорее всего, является Турция.

              Впрочем, по оценке военных экспертов, разрыв отношений с турецкими контрагентами все-таки окажется для американцев не столь болезненным, как для турок. «Что касается производства в Турции деталей для истребителя F-35, то если ситуация будет развиваться по текущему сценарию, США придется заняться импортозамещением», – сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. По некоторым данным, Турция участвовала в производстве частей фюзеляжа, шасси и дисплеев для кабин пилотов, отметил эксперт.

              В случае исключения страны из партнерства в создании неких вооружений, «производители военной техники, такие как США, имеют запас деталей, поставленных из-за рубежа», отметил Сивков. Так что в течение какого-то времени могут безболезненно продолжать выпуск истребителя, полагает он. «За это время американцы наладят производство деталей в других местах или у себя на территории. Возможно даже, что оно уже налажено. Разногласия с Турцией лишь затруднят производство F-35 на небольшой период, но существенно не повлияют на темпы выпуска», – считает военный эксперт. А вот для Турции эта ситуация может стать серьезным ударом по экономике, полагает Сивков. 

              Но, полагают специалисты по Ближнему Востоку, в нынешней политической ситуации турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган (который и был главным инициатором сделки по С-400) не пойдет на попятную. В ответ на угрозы Вашингтона в турецком МИД подчеркнули, что решение США об исключении Турции из программы создания F-35 является «ошибочным», «не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания».

              «Турция становится первым и единственным членом НАТО, которая получила С-400,

              Турция заявляет, что она выстраивает автономную систему безопасности и не включает ее в систему ПВО НАТО – это говорит о том, что она собирается действовать совершенно самостоятельно

              на отдельных участках», – отмечает востоковед Станислав Тарасов. «Турция заявляет, что НАТО ее периодически бросает. В самом альянсе американцы не поддерживают политику Турции в регионе по отношению к сирийским курдам. А Турция опасается фрагментации. Сейчас Турция в кольце военных очагов – Сирия, Ирак, внутренний конфликт», – отметил эксперт.

              Кроме того, определенную роль играет и конъюнктура внутренней политики Турции. Партия Эрдогана – «Партия справедливости и развития» (ПСР) – недавно получила не очень хорошие проценты на муниципальных выборах, включая чувствительное поражение кандидата от ПСР, бывшего премьера Бинали Йылдырыма на выборах мэра Стамбула.

              Добавим к этому серьезные кризисные явления в турецкой экономике, которые тоже не идут в плюс действующей власти. Как ранее отмечали эксперты, для того, чтобы поддержать свое реноме, Эрдогану (которого и раньше подозревали в «неоосманских» замашках) надо разыгрывать карту турецкого патриотизма и создавать имидж политика, который «не прогибается» под давлением сверхдержав.

              «Турция давно заявляет, что эта ситуация – исключение из программы создания истребителя F-35 – для нее не трагична, – отмечает Тарасов. – Говорится, что страна не готовится к каким-то крупномасштабным боевым действиям и не наращивает свою авиацию. Более того, турецкие военные не скрывают, что в случае необходимости могут закупить новейшие российские истребители».

              Поэтому заявление главы Ростеха о возможности поставок Су-35 вместо F-35 вряд ли можно считать сенсацией. Еще до сообщения Чемезова, военный эксперт Константин Сивков предположил: одним из вариантов ответа Анкары может стать закупка Турцией боевых самолетов в России. «Ну, скажем, Су-35, – отметил Сивков. – Тем более что F-35 самолет далеко не идеальный. США сейчас готовят к производству истребитель-бомбардировщик и истребитель нового поколения, но до уровня Су-35 им пока все еще далеко».

              «Замена F-35 на Су-35 вполне адекватная, при том, что российский аналог в разы дешевле, – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. – Неслучайно у турецких ВВС такой большой интерес к этому самолету». В России он называется «поколение 4++», но эта машина сопоставима с пятым поколением у США – F-22 или F-35, по характеристикам российский самолет совершенно не уступает американским аналогам следующего поколения, констатировал собеседник. «Единственная разница в том, что и F-22, и F-35 сделаны по технологии «стелс» и у них во главу угла поставлена малозаметность. Главное у Су-35 – это сверхманевренность, как истребителя или истребителя-бомбардировщика».

              Другой вариант – Турция закупит у России другой истребитель «Сухого»: Су-57, полагает Сивков. «Это российский аналог американского F-22 «Раптор», только более совершенный по боевым возможностям, поскольку он почти на 30 лет позже выпущен. Превосходит он и F-35, – сказал эксперт. – В случае если Россия на это пойдет, самолеты Cу-35 и Су-57 на вооружении Турции будут более чем достойным ответом на действия США».

              Рассматривая новейший российский самолет Су-57 в качестве возможной альтернативы американскому F-35, Попов отметил, что тут уже обе машины принадлежат к пятому поколению. «Соотношение цена-качество тоже сопоставимы.

              Но отправлять на экспорт эту российскую машину пока рано.

              Делать это разумно будет только лет через пять, не раньше. В первую очередь этот самолет создавался для себя. Нужно перевооружить военно-воздушные силы России, истребительную и истребительно-бомбардировочную авиацию на этот новый класс самолета, и только потом уже думать о том, чтобы реализовать распространение этой машины по миру», – резюмировал Владимир Попов.

              Теоретически можно предположить и более масштабные проявления разрыва Турции с США, полагает Сивков. Военно-политический аспект конфликта может вылиться в то, что Турция ограничит действия США на своей территории, предположил собеседник, вплоть до полного устранения американцев с базы ВВС Инджирлик. «Это будет серьезным ударом по американской геостратегии, поскольку для США присутствие на Инджирлик является критически важным как с точки зрения воздействия на территорию России, так и с точки зрения военной инфраструктуры НАТО, которая обеспечивает весь южный фланг Североатлантического альянса», – считает Сивков.


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