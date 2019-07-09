Госдеп пригрозил Турции «реальными последствиями» после поставок С-400

Турцию ждут «реальные и негативные последствия» в случае, если поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Все остается так же, как и было. Мы уже сказали, что Турцию ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400», – цитирует ТАСС представителя Госдепа.

Она уточнила, что эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35.

«Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не изменилась», – пдчеркнула Ортэгус, комментируя сообщения о скорых поставках С-400 Турции.

Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о подготовке к отправке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

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