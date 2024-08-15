Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Российская Федерация обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области. «Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре», – заявила уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

И Организация Объединенных Наций, как ни странно, ответила. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения соответствующего расследования. «Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно», – поясняет официальный представитель ведомства Равина Шамдассани.

По сути, речь идет об отправке полноценной комиссии, которая должна будет получить доступ ко всем точкам в зоне конфликта, побеседовать с местными жителями, лично оценить и запротоколировать масштаб разрушений – и подготовить соответствующий доклад. Вряд ли он, конечно, войдет в сентябрьский доклад УВКПЧ – просто потому, что банально не хватит времени. Однако сам по себе он вполне может помочь России в ее попытках добиться международного осуждения военных преступлений киевского режима.

При этом речь, конечно, не идет о каком-то международном трибунале. «Расследование преступлений в ходе вооруженных конфликтов возбуждаются различными структурами ООН регулярно. Так, например, миссия ООН в Афганистане в свое время расследовала американский удар по Кундузу. В 2023 году ООН декларировала готовность расследовать удар израильтян по госпиталю в Газе. Однако важно понимать, что реальных перспектив (с уголовной точки зрения) подобного рода расследования не имеют. У УВКПЧ ООН нет права и юрисдикции кого бы то ни было судить», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Чисто теоретически есть огромное количество международных судов, которые могли бы взять доклад УВКПЧ ООН в качестве основания для возбуждения дела или хотя бы начала процесса. Однако здесь в дело вступает объективная реальность. «Все мы помним, чем кончились попытки Международного уголовного суда заняться преступлениями США в Афганистане. Из-за угроз Вашингтона ввести санкции им быстро пришлось это желание дезавуировать и фактически спустить на тормозах свое расследование массовых убийств, совершенных американцами в период оккупации», – продолжает Никита Мендкович.

Поэтому в нынешней ситуации любые действия ООН в зоне конфликта имеют скорее информационный смысл. «Россия использует неких независимых наблюдателей для того, чтобы лишний раз зафиксировать преступления ВСУ и таким образом повлиять на общественное мнение на Западе, сократив поддержку украинских фашистов и давление на нашу страну», – резюмирует Никита Мендкович.

Вот только на пути этого использования есть ряд сложностей. И прежде всего очевидная предвзятость ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила очень осторожный оптимизм, выразив надежду на то, что намерение ООН отправить комиссию в Курскую область является «каким-то путем к пробуждению». Однако тут же отметила, что «если это так, то будьте добры, начните с самого начала с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее».

Российские политологи пишут примерно то же самое. Политолог Дмитрий Егорченков предлагает наблюдателям совершить «совсем уж безбашенный трип – в Петровский район Донецка»: «Посмотреть, как там дела с правами человека. Не нарушают ли их обстрелы 155-мм натовскими снарядами». Однако ООН никаких «трипов» в места, где военные преступления ВСУ носят многолетний и массовый характер, устраивать не спешит. Просто потому, что место сидения (в данном случае в США и Европе) определяет образ мышления.

Если исходить из этого, то их стремление посетить Курскую область может объясняться двумя факторами. Во-первых, продвинуть идею о заморозке ситуации – выгодную киевскому режиму, чье наступление выдохлось. Комиссия ООН будет наверняка требовать от российского руководства обеспечить ей безопасность в зоне боевых действий.

«Там идут бои, там идет зачистка территорий и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может», – объясняет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. И единственный способ это сделать – объявить о прекращении огня на время работы комиссии. Что позволит войскам киевского режима окапываться без страха быть пораженными российской артиллерией или ракетами.

Второй мотив – разведка. «Приезд европейских чиновников в Курскую область, скорее всего, будет означать ведение разведдеятельности и шпионаж в пользу ВСУ, на происходящие события им глубоко все равно.

Эти люди под видом гуманитарных миссий до 2022 года вели шпионаж в пользу Украины на территории ДНР и ЛНР. Думаю, что и сейчас ничего в их жизненной позиции не поменялось. Так что лишние шпионы нам не нужны», – считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Эти опасения имеют под собой основания. Ооновские структуры иногда действительно выполняют функции шпионажа в интересах тех мест, где они сидят.

«Как показывают примеры войны в Чечне, различные международные миссии ООН и каких-то гуманитарных организаций использовались для шпионажа в пользу боевиков и для их поддержки. Такая же ситуация была в свое время в Сирии», – говорит Никита Мендкович. Они были замечены в подобных действиях даже во время СВО.

«Мне известны несколько историй, когда члены наблюдательной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС выполняли функции, не характерные для членов миссии. Например, пытались зафиксировать месторасположение наших замаскированных блокпостов», – пишет председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Конечно, Москва может минимизировать подобные риски. «При переговорах с ООН о возможном пуске их следователей в Курскую область необходимо выдвинуть определенные требования по составу и регламенту действий подобной миссии, дабы Россия могла контролировать ее.

И не позволить гражданам стран Запада использовать присутствие в регионе для информационной или разведывательной поддержки украинских фашистов», – говорит Никита Мендкович.

Однако стоит понимать, что итоговый доклад все равно будет готовиться на Западе. И его выводы могут не отражать то, что чиновники ООН увидят на земле. Просто по понятным политическим причинам. «Это может быть специально подготовленной акцией для того, чтобы, наоборот, обелить украинские вооруженные силы и вылить грязь на Вооруженные силы России», – резюмирует Владимир Джабаров.