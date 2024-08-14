Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
МИД России заявил о провале целей нападения ВСУ в Курскую область
Официальный представитель МИД Захарова: ВСУ не достигли главной цели нападения на Курскую область
Украине не удалось достичь ключевой цели вторжения в Курскую область, которая заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим Зеленского не добился», – заявила дипломат, ее слова приводит сайт МИД России.
Она отметила, что силы России дают решительный отпор украинским боевикам, прорвавшимся на территорию Курской области.
Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек.