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Ространснадзор анонсировал проверки после аварии с танкерами в Керченском проливе
Ространснадзор планирует провести внеплановые проверки водных объектов в Азово-Черноморском бассейне после аварии с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщило Министерство транспорта.
Ространснадзор проведет внеплановые проверки объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне после чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов. Причиной проверок стало крушение нефтетанкеров в Керченском проливе, сообщает ТАСС. Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что особое внимание будет уделено безопасности погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.
В министерстве также подчеркнули, что основная цель проверок заключается в устранении нарушений для предотвращения аналогичных загрязнений в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России решила проверить МЧС после инцидента с танкерами в Черном море. Правительственная комиссия утвердила план для подъема танкеров в Керченском проливе. Владелец «Волгонефти-239» назвал сроки демонтажа остатков танкера у Керчи.