Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.0 комментариев
Правкомиссия утвердила план для подъема танкеров в Керченском проливе
Правкомиссия утвердила план с коффердамами для подъема танкеров в Керченском проливе
Правительственная комиссия приняла решение использовать коффердамы для подъема затонувших частей танкеров в Керченском проливе с последующей откачкой мазута, заявил вице-премьер Виталий Савельев.
По его словам, правительственная комиссия утвердила план подъема затонувших частей танкеров в Керченском проливе, передает ТАСС.
Савельев сообщил, что было принято основополагающее решение о строительстве коффердамов и откачке мазута.
Согласно заявлению Савельева, коффердам будет использоваться с плавучим доком для покрытия трех затонувших частей судов.
В коффердамах предусмотрены технологические люки, через которые будет осуществляться второй этап – откачка мазута.
Решение о подъеме затонувших частей принималось совместно с научно-техническим сообществом и экспертами, имеющими опыт в подобных операциях.
Работа комиссии завершилась после интенсивной консультации с учеными и практиками, что помогло выбрать подходящий план действий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, чтобы они не стали миной замедленного действия.
Крушение танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за ветроволновой нагрузки, превышающей конструктивные способности корпуса, сообщил судовладелец на суде.
У судовладельца компании «Волгатранснефть» остался только один работоспособный танкер из пяти, остальные находятся в ремонте или на отстое, ожидая своей очереди на восстановление.