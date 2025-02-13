Судовладелец: «Волгонефть-239» потерпел крушение из-за ветроволновой нагрузки

Tекст: Алексей Дегтярев

Представляющая интересы ЗАО «Волгатранснефть» в суде Ольга Паутова заявила, что танкер потонул из-за ветроволновой нагрузки, превысившей конструктивные способности корпуса судна, передает ТАСС.

Задержка разгрузки танкера фрахтователем могла усугубить ситуацию. В суде представили переписку, в которой судовладелец предупредил фрахтователя о возможном ухудшении погоды и необходимости ускорения разгрузки. Судовладелец заявил, что шторм может возникнуть в любое время, и технические документы для перехода через Керченский пролив были получены.

Однако гособвинитель отметил, что на 30 ноября было запланировано освидетельствование судна, которое не состоялось. В результате действие квалификационных документов было приостановлено. Нахождение судна в этом районе после сезона плавания создает угрозу экипажу и окружающей среде, что нарушает технические регламенты.

Ранее 2 февраля на пляже в селе Витязево Краснодарского края зафиксировали повторные выбросы мазута. До этого меры по ликвидации разлива из танкера «Волгонефть-239» завершили досрочно.