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Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал об оставшихся танкерах серии
Судовладелец «Волгонефть-239» сообщил, что только один танкер серии из пяти не требует ремонта
У судовладельца компании «Волгатранснефть» остался только один работоспособный танкер из пяти, остальные находятся в ремонте или на отстое, ожидая своей очереди на восстановление.
Судовладелец подтвердил, что остальные четыре судна нуждаются в ремонте, три из них уже находятся в судоремонтных предприятиях. Один из танкеров, «Волгонефть-239», потерпел крушение в Черном море и сейчас стоит в Керчи, где, скорее всего, будет проходить ремонт, передает РИА «Новости».
Представитель судовладельца сообщил, что танкеры проходят техосмотр в судоремонтных предприятиях. В то время как один танкер находится на реке Дон в нормальном состоянии, остальные ждут открытия навигации, чтобы добраться до судоремонтных заводов. Ожидается, что это позволит приступить к восстановительным работам для улучшения технического состояния судов, уточнил судовладелец.
Ранее судовладелец ЗАО «Волгатранснефть» сообщил, что корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем для предотвращения дальнейшего разлива мазута из танков. Кроме того, судовладелец уточнил, что техническое состояние танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива, оценивалось как хорошее, без замечаний после проведенных в 2024 году инспекций.