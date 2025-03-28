Канада решила пересмотреть экономическую стратегию из-за США

Премьер Канады Карни объявил о планах сокращения зависимости от американского рынка

Tекст: Антон Антонов

«Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше», – приводит слова Карни РИА «Новости».

Премьер-министр заявил, что «эпоха прежних отношений с Америкой закончилась», и отметил необходимость сокращения зависимости от американского рынка.

Карни подчеркнул, что правительство уже начало работу над созданием независимых цепочек поставок внутри страны. Он заявил: «Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома – от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов».

Также премьер-министр сообщил, что аналогичные стратегии будут разработаны в других секторах, которые пострадали от тарифов администрации США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новая администрация США угрожает сделать Канаду 51-м штатом. Вашингтон заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

По словам американиста Малека Дудакова, ситуация в Канаде остается кризисной, однако Либеральной партии удалось воспользоваться противостоянием с США и поднять свои рейтинги, на этом фоне они спешат провести выборы, по результатам которых надеются удержаться у власти еще на пять лет.