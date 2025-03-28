Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Канада решила пересмотреть экономическую стратегию из-за США
Премьер Канады Карни объявил о планах сокращения зависимости от американского рынка
Канада намерена сократить экономическую зависимость от американского рынка и переориентировать торговлю на другие регионы мира, заявил премьер-министр страны Марк Карни.
«Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше», – приводит слова Карни РИА «Новости».
Премьер-министр заявил, что «эпоха прежних отношений с Америкой закончилась», и отметил необходимость сокращения зависимости от американского рынка.
Карни подчеркнул, что правительство уже начало работу над созданием независимых цепочек поставок внутри страны. Он заявил: «Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома – от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов».
Также премьер-министр сообщил, что аналогичные стратегии будут разработаны в других секторах, которые пострадали от тарифов администрации США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новая администрация США угрожает сделать Канаду 51-м штатом. Вашингтон заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.
По словам американиста Малека Дудакова, ситуация в Канаде остается кризисной, однако Либеральной партии удалось воспользоваться противостоянием с США и поднять свои рейтинги, на этом фоне они спешат провести выборы, по результатам которых надеются удержаться у власти еще на пять лет.