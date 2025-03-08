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История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США
Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями?
В Америке давно строили планы присоединить территории нынешней Канады. Первая попытка произошла еще в ходе войны за независимость североамериканских колоний от британской короны. Представители английских колоний, собравшиеся в 1774 году в Филадельфии на Континентальный конгресс, считали провинцию Квебек такой же колонией, как любая из приславших на конгресс делегатов. Тогда попытка силой установить контроль над провинцией Квебек не удалась (Монреаль был взят, а Квебек устоял до прибытия подкреплений из Англии).
Вторая попытка присоединить территории нынешней Канады к США была предпринята в ходе англо-американской войны 1812–1814 годов. Наступление американцев не удалось, а в 1814 году Великобритания перебросила в Северную Америку крупные подкрепления. Англичане захватили Вашингтон, сожгли Капитолий (здание конгресса) и Белый дом. Но в конце концов война закончилась. В декабре 1814 года при посредничестве российского императора Александра I США и Великобритания заключили мирный договор.
Экспансия США после этого была направлена на Запад (на расширение за счет индейских территорий и пустынных земель до самого Тихого океана) и на юг – в сторону Мексики. В 1867 году путем объединения нескольких английских колоний был образован доминион Канада, который стал единственным европейским владением, имевшим общую границу с США.
Трансграничная торговля и контрабанда алкоголя
Именно в это время в США начался экономический подъем за счет роста экспорта хлопка из южных штатов и развития промышленности в северных. Чуть ранее в Лондоне в 1846 году были отменены Хлебные законы, в результате чего канадские аграрии потеряли британский рынок. И в 1854 году Оттава подписала с Вашингтоном договор о свободной торговле. Это привело к экономическому буму в Канаде.
В США в это время усиливался раскол между южными штатами, выступавшими за свободную торговлю и низкие импортные тарифы, и северными штатами, отстаивавшими необходимость протекционистских мер для защиты внутреннего рынка. На юге тогда господствовала Демократическая партия, а интересы северян стала отстаивать созданная в 1854 году Республиканская партия.
Республиканцы тогда (как и Трамп сегодня) настаивали на высоких импортных тарифах – и как мере защиты внутреннего рынка, и как источнике пополнения федерального бюджета. Но бурный промышленный рост создал в Соединенных Штатах растущий рынок для европейских товаров. Значительная часть их экспорта в США шла через сухопутную американо-канадскую границу.
К концу XIX века таможенные пошлины, взимаемые при пересечении границы, составляли 75% доходов бюджета Канады. С началом Первой мировой войны начал усиливаться и обратный товаропоток – американские поставки вооружения, снаряжения и необходимых для военной промышленности материалов в Европу. В Канаде начали создаваться филиалы американских автомобильных компаний и расти производство автомобилей.
Ситуация изменилось после принятия в США в 1919 году Сухого закона. Из Канады чрез границу хлынул на юг поток контрабандного спиртного (канадского виски и французского шампанского). То есть Канада была не только производителем, но и транзитным маршрутом для поставок алкоголя в США. В 1921 году Квебек за один год импортировал больше шотландского виски, чем за предыдущие десять лет. На фоне антиалкогольной пропаганды положение на американо-канадской границе стало рассматриваться в США примерно так же, как нынешняя проблема с поставками в США фентанила.
США ужесточили правила пересечения границы и всеми силами препятствовали алкогольной контрабанде. В 1929 году американкой береговой охраной в международных водах, в 300 км от американской водной границы был потоплен канадский корабль в грузом виски. Инцидент мог бы расценен как акт агрессии США против Канады и стать поводом для войны, но дело предпочли спустить на тормозах.
Британская удавка на шее американской промышленности
Дональд Трамп не оригинален в использовании ограничений в торговле в качестве средства давления. В период между Первой и Второй мировыми войнами обострилась геополитическая конкуренция между прежней первой державой мира – Великобританией и новой, Соединенными Штатами. Конкуренция велась за контроль над экономикой поверженных Германии и Австрии.
На счастье Великобритании, в США в октябре 1929 года произошел обвал фондовой биржи, сопровождавшийся экономическим спадом. А затем Лондон нанес нокаутирующий удар.
На конференции стран Британского содружества в Оттаве (в Канаде) был принят Акт об имперских преференциях. Этот акт фактически закрывал Британскую империю (охватывавшую со своими доминионами и колониями четверть территории земного шара) для американских товаров. В результате американская промышленность потеряла шанс на быстрое восстановление. Лишившись доступа к самым платежеспособным рынкам, она оказалась в тисках затяжной Великой депрессии, продлившейся практически до 1939 года. А Великобритания обеспечила себе возможности для экономического роста.
Вопрос ограничения миграции через американо-канадскую границу (о которой сегодня говорит Дональд Трамп) тогда ставился, наоборот, властями Оттавы. Были введены жесткие ограничения на въезд в Канаду иностранцев.
Рядом с первой экономикой мира
Начало войны в Европе положило конец явному англо-американскому соперничеству. После поражения Франции и перехода ее промышленных мощностей под контроль нацистской Германии (как и экономики почти всей Европы) Англия стала нуждался в поставках из Америки и вооружений, и техники, и сырья (в первую очередь металлов и нефти). В Канаде тоже стало разворачиваться военное производство. В доминионе производились грузовики, танки, самолеты, эсминцы и корветы, строились транспортные суда. В 1943 году 64% производственных мощностей Канады были загружены военными заказами. Автопром Канады вышел на второе место в мире после США.
Большое развитие получили сырьевые отрасли (преимущественно за счет американских вложений). К 1943 году на Канаду стало приходиться половина англо-американского производства алюминия и 90% производства никеля. Даже после войны канадская экономика продолжала развиваться за счет все более тесной интеграции с США. В канадскую экономику активно инвестировались американские капиталы, а канадские товары обрели надежный рынок сбыта в США.
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Однако к началу 1960-х годов в канадском автопроме возникли проблемы. Только 7% произведенных в Канаде автомобилей продавалось в США, но при этом доля американских комплектующих в них превышала 50%. Эта диспропорция вносила заметный вклад в дефицит Канады в торговле с США. В Канаде этим были столь же недовольны, как сегодня Трамп недоволен дефицитом США в торговле с Канадой.
Но выход был найден не в повышении таможенных тарифов, а в еще большей интеграции канадского и американского автопрома. В январе 1965 года был подписан Канадско-американский договор, отменявший пошлины на торговлю автотранспортом и комплектующими. В обмен американская «большая тройка» автомобильных концернов (General Motors, Ford и Chrysler) cогласились, что выпуск автомобилей в Канаде не упадет ниже уровня 1964 года и что они обеспечат в Канаде прежнее соотношение производства к продажам.
В результате уже в 1968 году в Америке продавалось 60% собранных в Канаде автомобилей. Но узлы и комплектующие для производимых в Канаде автомобилей продолжали ввозиться из США, то есть рост экспорта автомобилей США не ликвидировал дефицит в торговле автокомпонентами, однако повысил эффективность производства.
Североамериканский общий рынок
Стагфляция в американской экономике в конце 1970-х – начале 1980-х заставила президента Рейгана (как и Трамп, республиканца) добиваться создания общей с Канадой зоны свободной торговли. Пока у власти в Оттаве было либеральное правительство, оно сопротивлялось, но после победы на выборах канадских консерваторов в октябре 1987 года было заключено Канадско-американское соглашение о свободной торговле (CUSFTA). Рост взаимной торговли и взаимных инвестиций привели к повышению эффективности производств, работавших теперь на более крупный рынок. При этом канадский экспорт в Европу снизился.
Провозглашение в 1992 году создания Евросоюза поставило в повестку дня создание аналогичного объединения в Северной Америке, которое бы помимо США и Канады, включало бы в себя и Мексику.
Соглашение о создании Североамериканской ассоциации свободной торговли (NAFTA) вступило в силу с 1 января 1994 года. Пошлины в торговле между Мексикой и США и между Мексикой и Канадой были окончательно отменены с 1 января 2008 года.
За 20 лет существования NAFTA (по 2013 год включительно) число рабочих мест в Мексике возросло с 31,3 млн до 51,5 млн человек, в Канаде с 12,8 млн до 19,1 млн человек, в США только с 120,0 млн человек до 155,4 млн человек (и это с учетом кризиса 2008 года!).
Однако вскоре засбоила модель экономического роста, основанная на все большей глобализации. В 2014 году мировой ВВП упал на 5,35%, и в США стали понимать, что безудержная эмиссия доллара перестает быть эффективной. Пришедший к власти в 2017 году Дональд Трамп заговорил о необходимости возрождения индустриальной основы экономической мощи Америки. Он попытался реформировать NAFTA вступившим в силу с 2020 года соглашением USMCA, которое в США назвали Nafta 2.0.
Но смена власти в Белом доме привела к прекращению попыток реиндустриализации Америки, и дефицит США во внешней торговле продолжал нарастать вместе с другими негативными явлениями в экономической жизни. По итогам 2024 года дефицит внешней торговли США достиг астрономической цифры 1,2 трлн долларов.
На Канаду и Мексику приходится 18% и 16% экспорта США (на Китай всего 7%). Эти же страны находятся в тройке лидеров по поставкам своих товаров в США: на Китай приходится 13,5% американского импорта, на Мексику 15,6%, на Канаду 12,6% (это все данные 2023 года)
Нынешние угрозы Трампа ввести тарифы для борьбы с дефицитом в торговле с партнерами по общему рынку – Канадой и Мексикой вызван не его желанием отгородиться от них, а стремлением усилить интеграцию экономик, причем так, чтобы обеспечить выгоду для США. Точнее, для реального сектора американской экономики.
Трамп ориентируется на опыт Евросоюза, в котором его расширение на страны Восточной Европы принесло ощутимую пользу экономикам его ядра (в первую очередь Германии). Немецкие компании получили рынки новых стран. А предприятия-потенциальные конкуренты из этих стран были либо куплены за бесценок (как в Чехии), либо разорены, как в Болгарии, Румынии и странах Прибалтики.
Скорее всего, Трамп не будет добиваться полного включения Канады в состав США (как он безусловно не будет этого делать в отношении Мексики). В сфере экономики он может удовлетвориться созданием чего-то вроде Союзного государства России и Белоруссии.
И конечно, Трампа волнует не только экономика. Суперлиберальная Канада во многом является образцом для оппонентов Трампа внутри США. Трампу не нужна Канада как оплот «антиамериканских» либеральных и глобалистских сил. Его цель – обеспечить строительство крепости «Америка» от Мексики до Гренландии с экономическим предпольем в виде остальной Латинской Америки, по возможности очищенной от китайского влияния.