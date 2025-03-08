История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

Tекст: Дмитрий Скворцов

В Америке давно строили планы присоединить территории нынешней Канады. Первая попытка произошла еще в ходе войны за независимость североамериканских колоний от британской короны. Представители английских колоний, собравшиеся в 1774 году в Филадельфии на Континентальный конгресс, считали провинцию Квебек такой же колонией, как любая из приславших на конгресс делегатов. Тогда попытка силой установить контроль над провинцией Квебек не удалась (Монреаль был взят, а Квебек устоял до прибытия подкреплений из Англии).

Вторая попытка присоединить территории нынешней Канады к США была предпринята в ходе англо-американской войны 1812–1814 годов. Наступление американцев не удалось, а в 1814 году Великобритания перебросила в Северную Америку крупные подкрепления. Англичане захватили Вашингтон, сожгли Капитолий (здание конгресса) и Белый дом. Но в конце концов война закончилась. В декабре 1814 года при посредничестве российского императора Александра I США и Великобритания заключили мирный договор.

Экспансия США после этого была направлена на Запад (на расширение за счет индейских территорий и пустынных земель до самого Тихого океана) и на юг – в сторону Мексики. В 1867 году путем объединения нескольких английских колоний был образован доминион Канада, который стал единственным европейским владением, имевшим общую границу с США.

Трансграничная торговля и контрабанда алкоголя

Именно в это время в США начался экономический подъем за счет роста экспорта хлопка из южных штатов и развития промышленности в северных. Чуть ранее в Лондоне в 1846 году были отменены Хлебные законы, в результате чего канадские аграрии потеряли британский рынок. И в 1854 году Оттава подписала с Вашингтоном договор о свободной торговле. Это привело к экономическому буму в Канаде.

В США в это время усиливался раскол между южными штатами, выступавшими за свободную торговлю и низкие импортные тарифы, и северными штатами, отстаивавшими необходимость протекционистских мер для защиты внутреннего рынка. На юге тогда господствовала Демократическая партия, а интересы северян стала отстаивать созданная в 1854 году Республиканская партия.

Республиканцы тогда (как и Трамп сегодня) настаивали на высоких импортных тарифах – и как мере защиты внутреннего рынка, и как источнике пополнения федерального бюджета. Но бурный промышленный рост создал в Соединенных Штатах растущий рынок для европейских товаров. Значительная часть их экспорта в США шла через сухопутную американо-канадскую границу.

К концу XIX века таможенные пошлины, взимаемые при пересечении границы, составляли 75% доходов бюджета Канады. С началом Первой мировой войны начал усиливаться и обратный товаропоток – американские поставки вооружения, снаряжения и необходимых для военной промышленности материалов в Европу. В Канаде начали создаваться филиалы американских автомобильных компаний и расти производство автомобилей.

Ситуация изменилось после принятия в США в 1919 году Сухого закона. Из Канады чрез границу хлынул на юг поток контрабандного спиртного (канадского виски и французского шампанского). То есть Канада была не только производителем, но и транзитным маршрутом для поставок алкоголя в США. В 1921 году Квебек за один год импортировал больше шотландского виски, чем за предыдущие десять лет. На фоне антиалкогольной пропаганды положение на американо-канадской границе стало рассматриваться в США примерно так же, как нынешняя проблема с поставками в США фентанила.

США ужесточили правила пересечения границы и всеми силами препятствовали алкогольной контрабанде. В 1929 году американкой береговой охраной в международных водах, в 300 км от американской водной границы был потоплен канадский корабль в грузом виски. Инцидент мог бы расценен как акт агрессии США против Канады и стать поводом для войны, но дело предпочли спустить на тормозах.

Британская удавка на шее американской промышленности

Дональд Трамп не оригинален в использовании ограничений в торговле в качестве средства давления. В период между Первой и Второй мировыми войнами обострилась геополитическая конкуренция между прежней первой державой мира – Великобританией и новой, Соединенными Штатами. Конкуренция велась за контроль над экономикой поверженных Германии и Австрии.

На счастье Великобритании, в США в октябре 1929 года произошел обвал фондовой биржи, сопровождавшийся экономическим спадом. А затем Лондон нанес нокаутирующий удар.

На конференции стран Британского содружества в Оттаве (в Канаде) был принят Акт об имперских преференциях. Этот акт фактически закрывал Британскую империю (охватывавшую со своими доминионами и колониями четверть территории земного шара) для американских товаров. В результате американская промышленность потеряла шанс на быстрое восстановление. Лишившись доступа к самым платежеспособным рынкам, она оказалась в тисках затяжной Великой депрессии, продлившейся практически до 1939 года. А Великобритания обеспечила себе возможности для экономического роста.

Вопрос ограничения миграции через американо-канадскую границу (о которой сегодня говорит Дональд Трамп) тогда ставился, наоборот, властями Оттавы. Были введены жесткие ограничения на въезд в Канаду иностранцев.

Рядом с первой экономикой мира

Начало войны в Европе положило конец явному англо-американскому соперничеству. После поражения Франции и перехода ее промышленных мощностей под контроль нацистской Германии (как и экономики почти всей Европы) Англия стала нуждался в поставках из Америки и вооружений, и техники, и сырья (в первую очередь металлов и нефти). В Канаде тоже стало разворачиваться военное производство. В доминионе производились грузовики, танки, самолеты, эсминцы и корветы, строились транспортные суда. В 1943 году 64% производственных мощностей Канады были загружены военными заказами. Автопром Канады вышел на второе место в мире после США.

Большое развитие получили сырьевые отрасли (преимущественно за счет американских вложений). К 1943 году на Канаду стало приходиться половина англо-американского производства алюминия и 90% производства никеля. Даже после войны канадская экономика продолжала развиваться за счет все более тесной интеграции с США. В канадскую экономику активно инвестировались американские капиталы, а канадские товары обрели надежный рынок сбыта в США.

Однако к началу 1960-х годов в канадском автопроме возникли проблемы. Только 7% произведенных в Канаде автомобилей продавалось в США, но при этом доля американских комплектующих в них превышала 50%. Эта диспропорция вносила заметный вклад в дефицит Канады в торговле с США. В Канаде этим были столь же недовольны, как сегодня Трамп недоволен дефицитом США в торговле с Канадой.

Но выход был найден не в повышении таможенных тарифов, а в еще большей интеграции канадского и американского автопрома. В январе 1965 года был подписан Канадско-американский договор, отменявший пошлины на торговлю автотранспортом и комплектующими. В обмен американская «большая тройка» автомобильных концернов (General Motors, Ford и Chrysler) cогласились, что выпуск автомобилей в Канаде не упадет ниже уровня 1964 года и что они обеспечат в Канаде прежнее соотношение производства к продажам.

В результате уже в 1968 году в Америке продавалось 60% собранных в Канаде автомобилей. Но узлы и комплектующие для производимых в Канаде автомобилей продолжали ввозиться из США, то есть рост экспорта автомобилей США не ликвидировал дефицит в торговле автокомпонентами, однако повысил эффективность производства.

Североамериканский общий рынок

Стагфляция в американской экономике в конце 1970-х – начале 1980-х заставила президента Рейгана (как и Трамп, республиканца) добиваться создания общей с Канадой зоны свободной торговли. Пока у власти в Оттаве было либеральное правительство, оно сопротивлялось, но после победы на выборах канадских консерваторов в октябре 1987 года было заключено Канадско-американское соглашение о свободной торговле (CUSFTA). Рост взаимной торговли и взаимных инвестиций привели к повышению эффективности производств, работавших теперь на более крупный рынок. При этом канадский экспорт в Европу снизился.

Провозглашение в 1992 году создания Евросоюза поставило в повестку дня создание аналогичного объединения в Северной Америке, которое бы помимо США и Канады, включало бы в себя и Мексику.

Соглашение о создании Североамериканской ассоциации свободной торговли (NAFTA) вступило в силу с 1 января 1994 года. Пошлины в торговле между Мексикой и США и между Мексикой и Канадой были окончательно отменены с 1 января 2008 года.

За 20 лет существования NAFTA (по 2013 год включительно) число рабочих мест в Мексике возросло с 31,3 млн до 51,5 млн человек, в Канаде с 12,8 млн до 19,1 млн человек, в США только с 120,0 млн человек до 155,4 млн человек (и это с учетом кризиса 2008 года!).

Однако вскоре засбоила модель экономического роста, основанная на все большей глобализации. В 2014 году мировой ВВП упал на 5,35%, и в США стали понимать, что безудержная эмиссия доллара перестает быть эффективной. Пришедший к власти в 2017 году Дональд Трамп заговорил о необходимости возрождения индустриальной основы экономической мощи Америки. Он попытался реформировать NAFTA вступившим в силу с 2020 года соглашением USMCA, которое в США назвали Nafta 2.0.

Но смена власти в Белом доме привела к прекращению попыток реиндустриализации Америки, и дефицит США во внешней торговле продолжал нарастать вместе с другими негативными явлениями в экономической жизни. По итогам 2024 года дефицит внешней торговли США достиг астрономической цифры 1,2 трлн долларов.

На Канаду и Мексику приходится 18% и 16% экспорта США (на Китай всего 7%). Эти же страны находятся в тройке лидеров по поставкам своих товаров в США: на Китай приходится 13,5% американского импорта, на Мексику 15,6%, на Канаду 12,6% (это все данные 2023 года)

Нынешние угрозы Трампа ввести тарифы для борьбы с дефицитом в торговле с партнерами по общему рынку – Канадой и Мексикой вызван не его желанием отгородиться от них, а стремлением усилить интеграцию экономик, причем так, чтобы обеспечить выгоду для США. Точнее, для реального сектора американской экономики.

Трамп ориентируется на опыт Евросоюза, в котором его расширение на страны Восточной Европы принесло ощутимую пользу экономикам его ядра (в первую очередь Германии). Немецкие компании получили рынки новых стран. А предприятия-потенциальные конкуренты из этих стран были либо куплены за бесценок (как в Чехии), либо разорены, как в Болгарии, Румынии и странах Прибалтики.

Скорее всего, Трамп не будет добиваться полного включения Канады в состав США (как он безусловно не будет этого делать в отношении Мексики). В сфере экономики он может удовлетвориться созданием чего-то вроде Союзного государства России и Белоруссии.

И конечно, Трампа волнует не только экономика. Суперлиберальная Канада во многом является образцом для оппонентов Трампа внутри США. Трампу не нужна Канада как оплот «антиамериканских» либеральных и глобалистских сил. Его цель – обеспечить строительство крепости «Америка» от Мексики до Гренландии с экономическим предпольем в виде остальной Латинской Америки, по возможности очищенной от китайского влияния.