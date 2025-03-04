Премьер Онтарио пригрозил США отключением электроэнергии

Стало известно об угрозе Онтарио отключить поставки электричества США из-за пошлин

Tекст: Елизавета Шишкова

Форд на пресс-конференции заявил о готовности прекратить поставки электроэнергии в США в ответ на введенные пошлины против Канады. Он отметил, что «будет использовать все возможные инструменты», и если США намерены «уничтожить Онтарио», то он «с улыбкой на лице» отключит их от энергии, сообщает «Российская газета».

Форд подчеркнул, что Канада не останется в стороне при возникновении давления и ответит «вдвое сильнее». По его мнению, канадские регионы, такие как Квебек, Британская Колумбия и Манитоба, должны объединить усилия и выступить сообща в этой ситуации.

Это заявление последовало после того, как США объявили о введении пошлин на ряд канадских товаров. Форд рассчитывает на поддержку других регионов в противостоянии этим мерам.

Ранее сообщалось, что США начали вводить пошлины против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности.

Канада готова ввести ответные пошлины против США на сумму 155 млрд канадских долларов (107,4 млрд долларов США).

Также сообщалось, что канадцы начали сокращать покупки товаров производства США и отказываться от услуг Amazon из-за недовольства политикой американского лидера.