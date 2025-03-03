СМИ: Канадцы начали бойкотировать товары из США

Bloomberg: Канадцы начали отказываться от товаров и услуг из США, включая Amazon

Tекст: Дарья Григоренко

Bloomberg сообщает, что исследование канадской компании Leger Marketing выявило значительное снижение интереса канадцев к американским товарам и услугам, включая маркетплейс Amazon. Основной причиной такого отказа стало недовольство канадцев поведением президента США в отношении Канады, передает ТАСС.

Согласно исследованию, две трети канадцев начали покупать меньше товаров из США, а 55% отказались от использования Amazon. Канадцы активно распространяют информацию о местных альтернативах американским продуктам и отказываются от поездок в Соединенные Штаты.

Кроме того, 83% опрошенных выразили опасения по поводу возможного использования президентом США тарифов и санкций как инструмента давления, чтобы заставить Канаду к более тесным отношениям с США. Около 75% считают, что правительство Канады должно рассмотреть введение ответных тарифов на американские товары.

Исследование Leger Marketing, в котором участвовало 1,5 тыс. совершеннолетних канадцев, также показало, что 77% жителей страны настроены негативно к президенту США, тогда как лишь 14% имеют о нем положительное мнение.

В начале февраля Европейская комиссия запланировала введение сбора на небольшие посылки от Shein, Temu и Amazon для компенсации потерь таможенных служб.

Ранее американский президент ввел пошлины на китайские товары в размере 10% и отменил правило, освобождающее посылки стоимостью менее 800 долларов от пошлин. Это решение может негативно сказаться на китайских маркетплейсах Shein, Tamu и AliExpress.