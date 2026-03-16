  Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    Почему Китай не бросился защищать Иран
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    16 марта 2026, 06:21 • Новости дня

    СБУ назвала задержание сотрудника антикоррупционного бюро Украины обоснованным

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины был задержан на въезде в Сумы как лицо, которое должно было проходить дополнительную проверку, следует из заявления Службы безопасности Украины.

    СБУ подтвердила задержание «гражданина Украины, который по ряду признаков должен был проходить дополнительную проверку». Ведомство заверило, что сотрудники СБУ, устроив «усиленную проверку указанного мужчины», не нарушали «соответствующих инструкций и алгоритмов», передает ТАСС.

    Согласно заявлению СБУ, мужчина оказался выходцем из России и отказался раскрыть место своей работы. Для подтверждения личности он показал страницу из украинского приложения государственных сервисов. В телефоне задержанного также были обнаружены российские мобильные номера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ сообщало, что сотрудник бюро был задержан Службой безопасности Украины на въезде в Сумы по обвинению в коллаборационизме.

    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    15 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Tекст: Ольга Иванова

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступила пауза, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В беседе с Financial Times он отметил: «Возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты».

    По словам Пескова, европейские страны полностью сосредоточились на том, чтобы убедить Киев продолжать боевые действия, а не способствовать мирному процессу. Он отметил, что визит представителя Франции в Москву не принес серьезных результатов.

    Песков подчеркнул, что несмотря на положительную динамику на фронте, российская сторона по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Москва, по его словам, готова обсуждать мирные решения, если будет встречная готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Песков сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, будут продолжены, однако место и дата следующего раунда пока не определены.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в комментарии для британской газеты Financial Times (FT).

    Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке создает проблемы для Украины, передает ТАСС. Она пояснила, что между регионом и Украиной фактически возникла конкуренция за одни и те же военные активы, а внимание США сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.

    Источники FT сообщили, что страны Евросоюза были проинформированы о задержках в поставках американских вооружений, в особенности систем противовоздушной обороны, Киеву. Причиной стало приоритетное обслуживание Вашингтоном клиентов с Ближнего Востока.

    С конца февраля США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, в результате которой удары нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Как отмечается, Корпус стражей исламской революции заявил о масштабных ответных действиях, атаковав израильские объекты, а также цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия передала Украине партию ракет PAC-3. Пентагон подтвердил, что опыт, полученный на Украине, был использован против Ирана.

    15 марта 2026, 07:26 • Новости дня
    Фицо поддержал идею мандата на переговоры с Россией для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать предоставление Евросоюзу полномочий для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Фицо отметил, что в ЕС появляются новые «голоса здравого смысла», которые понимают: стратегия ослабления России через поддержку конфликта на Украине не работает – передает РИА «Новости».

    Он привел в пример премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который предложил дать Евросоюзу мандат на проведение переговоров с Россией о завершении украинского конфликта. По словам Фицо, премьер Бельгии признал, что «поддержка войны на Украине» и попытки «экономически «придушить» Россию» не привели к успеху, переговоры сейчас являются единственно верным путем.

    «Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то я голосовал бы двумя руками», – добавил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.

    15 марта 2026, 18:41 • Новости дня
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В венгерской столице тысячи человек приняли участие в акции, выражая поддержку премьеру Виктору Орбану и выступая против давления со стороны Киева.

    В Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» под лозунгом «Мы не будем украинской колонией», сообщает РИА «Новости». Акция была организована в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил с речью у здания парламента.

    Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне и уже переключился на военную экономику. По его словам, европейские власти не хотят избегать трудностей, а идут им навстречу, вкладывая больше денег, оружия и солдат в конфликт.

    Первая линия участников шествия несла плакат с основным лозунгом, который отсылает к ситуации с прекращением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и попытками Киева оказать давление на Будапешт. Демонстранты также несли венгерские национальные флаги и таблички с названиями городов, из которых они приехали.

    Среди прочего, на марше были замечены постеры с перечеркнутыми изображениями Владимира Зеленского и лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, а также надписью «Остановите войну». Мероприятие прошло без происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны выйти на массовую акцию в Будапеште для демонстрации единства против давления со стороны Киева. Орбан также выступил с критикой планов Евросоюза предоставлять Украине крупные и долгосрочные кредиты.

    15 марта 2026, 23:35 • Новости дня
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

    По словам Ивановской, нейролингвисты должны изучить специфику и структуру русского языка. «Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский», – заявила Ивановская.

    По ее словам, когда во Львов переезжают русскоязычные дети, «дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    15 марта 2026, 07:59 • Новости дня
    ПВО сбила 170 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и Черным морем, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 до 07.00 мск БПЛА были сбиты над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей, сообщает ведомство в Max.

    Кроме того, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Адыгея, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Были уничтожены БПЛА и над территорией Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 280 БПЛА над регионами России.

    15 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в британской Financial Times уточнил, что «европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что европейские страны продолжают настаивать на поддержке боевых действий со стороны Киева, что, по его мнению, является стратегической ошибкой для Европы. Он считает, что подобная позиция противоречит интересам европейских государств.

    По словам Пескова, Россия фиксирует положительную динамику на фронте и продолжает движение к достижению поставленных целей. Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на успехи на поле боя, Россия, как и ранее, открыта к дипломатическому разрешению конфликта.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    15 марта 2026, 07:17 • Новости дня
    Саранск подвергся атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью на Саранск произошла атака беспилотного летательного аппарата, сообщили власти Мордовии.

    Официальный Telegram-канал Республики Мордовия сообщает, что «ночью Саранск был атакован вражеским БПЛА». По предварительным данным, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный дом. Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА на Кубани.

    15 марта 2026, 07:46 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила лагерь наемников ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области российская авиация уничтожила лагерь испаноязычных наемников, переброшенных из Киева для усиления подразделений территориальной обороны вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Уничтожено свыше 30 наемников и четыре пикапа», – сообщил «Северный Ветер».

    Штурмовые группы «Севера» продолжили ожесточенные бои на Сумском направлении, продвинувшись на семи участках Сумского района и двух Глуховского на общую глубину до 350 м за сутки. В Сопыче продолжаются тяжелые бои, «Северяне» оттесняют ВСУ.

    Силами армейской авиации, ВКС России и операторами ударных БПЛА нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Ровного, Березы, Вольной Слободы, Бариловки, Запселья, Мирополья и села Новая Сечь.

    В Краснопольском районе продолжается продвижение российских сил, а подразделения ВСУ отступают, укрываясь в полуразрушенном монастыре.

    В ходе допросов пленных выяснилось, что украинское командование не выплачивает денежное довольствие переведенным и прикомандированным военнослужащим на позициях в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении продолжаются бои, российские штурмовые группы продвинулись до 300 м в районе Волчанских Хуторов и до 200 м на Липцовском направлении.

    Российские военные химики и армейская авиация нанесли удары по скоплениям личного состава ВСУ и опорным пунктам в районах Веселого, Терновой, Верхней Писаревки, Нестерного, а также севернее села Землянки, в окрестностях Волчанских Хуторов и в районе Бочково.

    Допросы пленных солдат ВСУ показали, что командование украинских подразделений скрывает реальные потери, признавая уничтоженных бойцов пропавшими без вести.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях.

    15 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Орбан заявил о планах Брюсселя вогнать Европу в долги ради Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов.

    Брюссель пытается втянуть в долги будущие поколения европейцев ради помощи Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». Он выступил перед участниками «Марша мира» в Будапеште и сделал акцент на последствиях политики Евросоюза для финансового положения жителей стран-членов.

    «Войне нужны деньги. А в Брюсселе они закончились. Нужно пополнение. Нужны и деньги венгров. Но даже этого недостаточно. Нужен и кредит. Большой и долгосрочный. И нужна поддержка стран-членов. Наших денег им не хватает, они хотят забрать деньги даже наших детей и внуков. Ради Украины они хотят превратить вас в долговых рабов», – сказал Орбан.

    По словам венгерского премьера, венгерские власти не позволят ограбить свою страну. Он подчеркнул, что Венгрия будет защищать интересы национальной экономики и будущее своих граждан, несмотря на давление со стороны Брюсселя по вопросам финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет отправлять деньги, оружие или солдат на Украину.

    Он также призвал жителей Венгрии собраться на массовую акцию в Будапеште для демонстрации единства против давления со стороны Киева.

    15 марта 2026, 22:16 • Новости дня
    Зеленский пригрозил депутатам Рады отправкой на фронт

    Tекст: Антон Антонов

    Если депутаты Верховной рады не будут выполнять свои обязанности в парламенте, придется обсудить изменения норм мобилизации для их отправки на фронт, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее Андрей Мотовиловец, заместитель главы фракции «Слуга народа», признал наличие кризиса в работе парламента и рассказал, что около 40 депутатов готовы сложить мандаты. В марте в правящей партии сообщали, что Верховная рада IX созыва фактически утратила работоспособность, ее комитеты разрушаются, а депутаты отказываются сотрудничать с президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Зеленского. Его противники стремятся получить пост спикера Верховной рады.

    В марте Верховная рада – единственный легитимный орган власти на Украине – не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. Это стало еще одним свидетельством кризиса.

    Дело в том, что фракция Зеленского «Слуга народа» на выборах 2019 года смогла провести в Раду 254 депутата из 450 и поставить исторический рекорд. Однако с тех пор во фракции осталось всего 228 депутатов при минимуме для правящего монобольшинства в 226, при этом среди них есть еще и «мертвые души». Когда «Слуга народа» утратит минимально необходимое количество мандатов, это обрушит конструкцию власти в том виде, в каком она существует сейчас.

    16 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    МИД подчеркнул неприкосновенность диппредставительств России на Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Любые попытки посягательств на здания российских дипломатических представительств на Украине вызовут жесткий ответ со стороны Москвы, заявил МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что неприкосновенность дипломатической недвижимости гарантируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве напомнили, что разрыв дипломатических отношений или вооруженный конфликт не отменяют действия этих международных норм.

    МИД России отметил, что исходит из соблюдения этих принципов в отношении представительств России на Украине. «Любое посягательство на них не останется без жесткого ответа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Служба внешней разведки России уже указывала, что Киев может совершить теракты против дипмиссий России в Европе.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    16 марта 2026, 00:41 • Новости дня
    ПВО сбила 28 украинских беспилотников над регионами России
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.00 мск 12 аппаратов были сбиты над Брянской областью, семь – в Московском регионе, из которых три направлялись на Москву. Воронежская область стала местом перехвата трех дронов, Белгородская и Смоленская – двух в каждой. По одному беспилотнику уничтожили над Курской и Тульской областями, сообщило ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 марта силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов.

    Посол в Словакии заявил об отсутствии надежд на запуск «Дружбы»
    В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
    Премьер Словакии заявил о намерении посетить День Победы в Москве
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    Иран заставил Трампа звать на помощь

    Конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться: на этот раз Дональд Трамп лично обратился к мировому сообществу с просьбой направить в Ормузский пролив военные корабли для защиты торговых судов. Интересно, что обращения США удостоился даже их стратегический соперник – Китай. Является ли призыв американского лидера проявлением слабости и как на произошедшее отреагируют союзники и соперники Белого дома? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Почему Китай не бросился защищать Иран

    Агрессия США против Ирана прямо вредит прежде всего Китаю. Ведь именно КНР получает отсюда значительную долю своих энергоносителей. Казалось бы, имея огромный военный флот, Китай мог бы помешать действиям Пентагона против своего ключевого партнера на Ближнем Востоке. Почему же он не делает этого? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации