СБУ назвала задержание сотрудника антикоррупционного бюро Украины обоснованным

Tекст: Антон Антонов

СБУ подтвердила задержание «гражданина Украины, который по ряду признаков должен был проходить дополнительную проверку». Ведомство заверило, что сотрудники СБУ, устроив «усиленную проверку указанного мужчины», не нарушали «соответствующих инструкций и алгоритмов», передает ТАСС.

Согласно заявлению СБУ, мужчина оказался выходцем из России и отказался раскрыть место своей работы. Для подтверждения личности он показал страницу из украинского приложения государственных сервисов. В телефоне задержанного также были обнаружены российские мобильные номера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ сообщало, что сотрудник бюро был задержан Службой безопасности Украины на въезде в Сумы по обвинению в коллаборационизме.