СБУ назвала задержание сотрудника антикоррупционного бюро Украины обоснованным
Сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины был задержан на въезде в Сумы как лицо, которое должно было проходить дополнительную проверку, следует из заявления Службы безопасности Украины.
СБУ подтвердила задержание «гражданина Украины, который по ряду признаков должен был проходить дополнительную проверку». Ведомство заверило, что сотрудники СБУ, устроив «усиленную проверку указанного мужчины», не нарушали «соответствующих инструкций и алгоритмов», передает ТАСС.
Согласно заявлению СБУ, мужчина оказался выходцем из России и отказался раскрыть место своей работы. Для подтверждения личности он показал страницу из украинского приложения государственных сервисов. В телефоне задержанного также были обнаружены российские мобильные номера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ сообщало, что сотрудник бюро был задержан Службой безопасности Украины на въезде в Сумы по обвинению в коллаборационизме.