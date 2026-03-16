СБУ задержала сотрудника антикоррупционного бюро Украины
Сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины был задержан Службой безопасности Украины на въезде в Сумы по обвинению в коллаборационизме, сообщает НАБУ.
В НАБУ заявили, что их сотрудник «безосновательно задержан» на блокпосту. Силовики объяснили задержание подозрениями в коллаборационизме, поскольку родители задержанного проживают в одном из регионов, которые вернулись в состав России. В настоящее время НАБУ проводит собственное расследование всех обстоятельств произошедшего и выясняет детали инцидента, передает РИА «Новости»
Как писала газета ВЗГЛЯД, это уже не первый случай конфликта между ведомствами на Украине. Летом Владимир Зеленский пытался ограничить работу Национального антикоррупционного бюро Украины, но, столкнувшись с протестами на Украине и недовольством Запада, отказался от этих планов. Затем под удар НАБУ попала СБУ, которая была задействована в попытке Зеленского ограничить бюро.