Путин расспросил о приготовлении мульгикапсада

Путин на марафоне «Знания» расспросил о приготовлении мульгикапсада

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России заинтересовался особенностями кухни народа сето. Беседа прошла в рамках марафона «Знание. Первые», где глава государства подробно расспросил заместителя директора Печорской лингвистической гимназии и руководителя этнографического ансамбля «Птенцы» Елену Вариксоо об основных национальных блюдах, сообщает ТАСС.

«Как в армии говорят: надо от начальства держаться подальше, а к кухне поближе. Про кухню-то расскажите?» – с улыбкой обратился Путин к собеседнице. Вариксоо объяснила, что кухня сето очень простая и деревенская, а блюда не требуют много времени на приготовление.

Особое внимание привлекло традиционное зимнее блюдо – мульгикапсад. Это квашеная капуста с перловкой и мясом, которое томят в казане или печи. Путин уточнил, засаливают ли ингредиенты вместе, на что Вариксоо пояснила: «Нет, мы тушим эту историю в каком-то казане. Конечно, в идеале томить в хорошей печи несколько часов».

Кроме мульгикапсада, представительница сето рассказала о пирогах с начинками, особенно выделив луковый пирог с карамелизованным луком, а также о многофункциональном тыквенном компоте с корицей, гвоздикой и кислинкой. Такой компот можно пить как напиток, использовать как салат к мясу или делать закатку.

Путин внимательно слушал рассказ и поинтересовался у гендиректора общества «Знание» Максима Древаля, не обобщает ли такие вещи его организация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника на площадке марафона «Знание. Первые». Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.



